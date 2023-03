¡Impactante! Estrella de reality muestra su impactante transformación tras perder 272 kilos

Casey King, exprotagonista del reality ‘Family By the Ton’ (Instagram Casey King)

El joven Casey King, exprotagonista del reality ‘Family By the Ton’ (Familia por tonelada), se ha mostrado en redes sociales cómo ha cambiado su aspecto físico luego de perder 272 kilos. En las fotos que ha compartido se ha muestra el impactante transformación que ha tenido su vida.

King reveló que su vida cambió por tras someterse a una cirugía bariátrica, técnica quirúrgica para tratar la obesidad mórbida. De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, este procedimiento le dio la confianza que no tenía antes para comenzar a buscar pareja.

“Nunca había tenido novia. Comencé a tener citas solo en el último año y medio (...). Las mujeres son lindas, huelen bien, es divertido besarlas y pasar tiempo con ellas y la la intimidad y el afecto son geniales; hay cosas que nunca en mi vida había tenido”, afirmó el exprotagonista en una entrevista con TMZ.

El chico ha mostrado las distintas etapas de su proceso y así como imágenes y videos en los que compara cómo se ve ahora frente hace algunos años.

Casey logró bajar 272 kilos y aún quiere someterse a una cirugía para remover el exceso de piel resultante de la pérdida de peso. “Aún no estoy del todo cómodo con mi cuerpo”, le dijo a TMZ. Para lograrlo, abrió un ‘GoFundMe’ con el que espera recaudar los fondos necesarios para pagar el procedimiento.

Cuando pesaba 711 libras y se vio obligado a bañarse afuera en un comedero debido a su gran tamaño. Antes de someterse a una cirugía para perder peso, Casey culpó parcialmente a sus padres, especialmente a su padre, por su aumento de peso.

“Nunca pensé que a los 34 años viviría con mi padre y no tendría trabajo, no tendría dinero real y estaría jugando videojuegos todo el día y comiendo’, dijo en el programa. ‘Mi madre dijo:’ Para vivir en esta casa tienes que tener un trabajo ‘, así que me echó y el único lugar al que tenía que ir era el de mi padre, así que fui allí. Básicamente, lo único que sabía que me hacía feliz era la comida, así que comimos como reyes, pero en el peor de los casos”.