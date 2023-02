Profesora rompe corazones en las redes y genera revuelo por su vestimenta para hacer clases

Una docente identificada como Fidan Atalay se ha convertido en toda una sensación del Internet y de su país debido a un video donde sale dando clases como en cualquier otro día. Sin embargo, muchas personas empezaron a compartir las imágenes y no tardó en volverse famosa.

Fidan Atalay es una profesora sexy

La joven Fidan Atalay no necesita la fama que ahora tiene en Internet y afirmó que a ella solo le interesa su trabajo. “Durante los últimos 12 años he renunciado a todo, incluso a los que amo. He trabajado día y noche. Sé que soy recompensada por mis alumnos”, señaló.

Según escribió el medio Oda Tv, la docente se expresó luego de hacerse viral en Internet. “Toda mi vida solo trabajé en el sector de la educación, he estado estudiando desde que tengo memoria y hago mi trabajo y mi profesión con amor. Cuando llega el día, todos mis alumnos saben lo que hago para ser más útil a un estudiante, no a ti, sino a todos mis estudiantes que me conocen”, agregó la maestra.

Sus clases son virales en TikTok

También aclaró que nunca quiso volverse famosa por su físico. “Nunca he soñado con otra profesión aparte de esta, incluso ni siquiera un solo día. Durante los últimos 12 años he renunciado a todo, incluso a los que amo. He trabajado día y noche. Sé que soy recompensada por mis alumnos”, comentó.

Sin embargo, eso no ha evitado que llenen sus redes sociales de halagos que alaban su figura, principalmente hombres.

A pesar de todo, tiene una relación de respeto con sus alumnos, algo que está por encima de todas las cosas y es recíproco.

El ambiente de clases tiene un poquito de picardía con la profesora de Turquía por su figura sexy y se ha vuelto viral en redes sociales.