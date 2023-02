Con looks elegantes: las fotos de Maite Perroni y Ximena Navarrete donde brilló su maternidad

No solo Rihanna es un referente si de looks maternales se trata, y es que la cantante de Diamonds ha sabido cómo hacerse un lugar en el mundo de la moda, a través de atrevidos looks que transforman los clásicos conjuntos en algo mucho más sensual, apostando por transparencias y piezas de tipo lencero.

Pero no solo las celebridades internacionales han sabido brillar con looks maternales, también las mujeres latinas y sobre todo las mexicanas, entre ellas, la exmiss Universo coronada en 2010, Ximena Navarrete, que con glamour y estilo mostró lo mejor de su etapa maternal.

Poco a poco, vemos cómo distintas famosas han ido adoptando nuevos looks que dejan de lado los clásicos atuendos maternales, por algo mucho más atrevido y sensual, sin perder la sofisticación y glamour que las caracteriza, enfatizando su baby bump.

También te podría interesar: Con lencería, transparencias y piezas ceñidas: Rihanna dio un giro 360º al look maternal

Ximena Navarrete deslumbra con elegantes looks maternales

Como era de esperarse, la musa de Benito Santos, posee looks dignos de una reina de belleza, desbordando glamour a donde quiera que va, Ximena Navarrete, tiene un estilo exquisito, la elegancia es su fuerte y su estilo está sellado por las últimas tendencias en el mundo de la moda.

A través de colores pastel, azulados y rosáceos, Ximena Navarrete presumió looks que en su mayoría destacan por su comodidad a través de prendas algodonadas, es posible vislumbrarla con prendas de punto, satinadas y vestidos frescos ceñidos al cuerpo que permiten presumir su pancita.

Sin dejar de lado los colores pastel, la Miss Universo presume de un estilo maternal chic, con algunos guiños al sexo de su bebé, en este caso su primer embarazo se trató de una niña.

Los vestidos de noche siguen siendo uno de los fuertes de la modelo, y a través de atuendos con plumas, y colores mucho más vivos, muestra la pancita que anuncia la llegada de su segundo bebé.

También te podría interesar: Nadia Ferreira lució su primer look de embarazada y la elegancia fue el principal ingrediente

Maite Perroni apuesta por la sofisticación para su look de maternidad

La integrante de Rebelde se prepara para el regreso del grupo, con entradas agotadas y varias fechas en su agenda, Maite Perroni ya confirmó su participación en el reencuentro, y la futura mamá, ya posó junto a Dulce María y Anahí quienes también son madres, mostrando una nueva generación que está por llegar.

Emocionada, fue el día de reyes cuando la actriz de Oscuro Deseo compartió orgullosa la noticia de que se convertiría en madre con un emotivo video que daba la bienvenida a su pequeña, con un regalo junto al árbol y la botita de navidad junto a la de ella y Andrés Tovar.

Fue en exclusiva para la revista CARAS donde hablará más de su faceta como mamá, mostrando dos sensuales vestidos ceñidos, demostrando que los looks holgados no son exclusivamente maternales. El primero de ellos se trató de un vestido de cuello halter con una pierna descubierta con un peinado dividido por la mitad de forma ondulada.

Por otro lado, el segundo atuendo mostraba un vestido de manga larga y estilo cut-out largo y formal, presumiendo la etapa más sofisticada de la actriz.