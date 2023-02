“Me gustaría que me valores”: niña de 7 años da lección de amor propio y terminó con su novio con una carta

Una carta de desamor escrita por una niña de 7 años se volvió viral durante las últimas horas a través de las redes sociales, conquistando a todos y sacando aplausos en los usuarios. Esto debido a que la menor dio una lección de amor propio en el escrito, en donde termina con su novio.

La carta de desamor de niña de 7 años que se volvió viral

El texto fue compartido a través de Twitter y se convirtió en un fenómeno, acumulando más de 2,3 millones de visualizaciones, además de casi 50 mil likes.

La carta fue escrita por Valeria y el destinatario del mensaje es su exnovio. “Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí”, parte diciendo el texto.

“Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y no te haré caso”, recalcó la menor.

Además, dejó en claro que sabe perfectamente cuánto vale ella. “Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. PD: Me perdiste”, expresó.

Finalmente, le dejó una advertencia a Miguel: “No se la enseñes a nadie o te enteras”.

Las reacciones a la carta de la niña de 7 años

El escrito dejó diversos comentarios en redes, en donde varios destacaron las palabras de la niña.

“Futura Shakira”, “vaya reina”, “la niña sabe valorarse más que yo”, “espero que hayas entendido Miguel”, “una niña de 7 años sabe valorarse más que algunas amigas” y “hay que ser como Valeria en la vida”, fueron parte de las reacciones.