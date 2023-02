“Gracias por darme alas”: el mensaje de un piloto en su primer vuelo con sus padres en el avión

Cuando se es niño se quiere cumplir muchos sueños, pero el español Jordi Jacas tenía uno solo, convertirse en piloto de avión y sus padres hicieron todos los sacrificios posible para lograrlo.

Resulta que, a Jordi, quien vive en Madrid, España, lo contrató una aerolínea muy importante en ese país, Aireuropa, y recientemente le tocó la oportunidad de volar el avión donde iban sus padres de viaje por primera vez él como piloto.

Cuando Jordi vio a sus padres abordar el avión, no dudo en entregar un profundo mensaje antes de despegar.

“Quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes. El vuelo de hoy es muy especial para dos personas que van en este vuelo entre todos ustedes, pero aún lo es más para mí”, dijo por medio del altavoz explicando que se trataba de sus padres.

Tengo alas y es por ustedes

Jordi muy emocionado habló del apoyo que sus padres le ofrecieron para hacer realidad su sueño de tener alas.

“Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir. Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde niño, un sueño que era poder hacer este trabajo”.

Y si bien sabe que “no ha sido un camino fácil” para convertirse en piloto, está seguro de que el esfuerzo ha valido la pena y no cambiaría su trabajo por nada del mundo, como también que no lo habría logrado sin sus papás.

“Sin ellos a mi lado, esto no habría sido posible”, dijo en su mensaje, lo que emocionó a sus padres e hizo romper en llanto a su mamá.

El video fue compartido por Jordi en su cuenta en Instagram y ya lleva más de 200 mil “Me gusta” y 10 mil comentarios.