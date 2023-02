¿Cómo mejorar el cuidado de tu audición en este 2023?

Iniciar un nuevo año es perfecto para el cumplimiento de metas y toma de decisiones que mejoren nuestros hábitos de salud. En los primeros meses es cuándo se definen más objetivos personales como, hacer ejercicio, cuidar la alimentación o viajar. Pero es ideal darle la misma importancia a nuestro cuidado auditivo.

Erika Martí, audioprotesista de GAES, una marca Amplifon, menciona que la prevención es la clave para evitar la pérdida de audición prematura, pues a diario nuestros oídos están expuestos a ruidos fuertes, música o ambiente laboral ruidoso, que pueden provocar pérdida auditiva. Por este motivo, la especialista detalla la importancia de cuidar nuestra audición, a través de revisiones oportunas.

“Nuestros oídos nos permiten percibir todos los sonidos que nos rodean y muchas veces están expuestos a la contaminación acústica. Olvidamos la importancia de cuidar nuestra audición y cómo esto puede afectar nuestra calidad de vida”, dice Martí.

La OMS estima que, para 2050, casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. Esto evidencia la importancia de la prevención, el autocuidado y las visitas periódicas al especialista.

Según un estudio realizado por la Universidad del País Vasco, la exposición prolongada a altos niveles de ruido no solo provoca pérdida auditiva, también puede causar insomnio, estrés, falta de concentración e incluso depresión, entre otras afectaciones . Por este motivo, desde GAES, se realizan algunas recomendaciones para cuidar la audición en este 2023:

1. Evitar el ruido excesivo: es importante mantener controlados los niveles de ruido dentro de casa (menor a 60 dB) y, de igual forma, hay que mantenerse alejados de sonidos demasiado fuertes como altavoces, música en alto volumen, ruido de tránsito y obras de construcción entre otros (aquellos que exceden los 85 dB). En caso de estar expuesto a altos niveles de ruido, es ideal utilizar protección auditiva.

2. Reducir el uso de auriculares: se recomienda evitar el uso excesivo de auriculares y se ha establecido la siguiente regla para usar adecuadamente los audífonos: se debe escuchar música por un tiempo máximo de 60 minutos a 60 decibeles (dB), si se excede de este tiempo y nivel de volumen, el oído tiende a cansarse con mayor facilidad y se incrementa el riesgo de pérdida auditiva prematura.

3. Realizar descanso auditivo: después de la exposición prolongada a ruidos fuertes, nuestro sistema auditivo necesita permanecer alejado de los ruidos. Por esta razón, es vital tener un espacio de relajación y silencio para que los oídos descansen. Lo ideal es tomar descansos en espacios más tranquilos por 15 minutos.

4. Limpieza adecuada: es normal que en nuestros oídos se acumule cerilla. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos descuidar nuestra higiene auditiva. Para tener una mayor efectividad, es importante contar con el protocolo de limpieza adecuado. De esta forma, evitaremos provocar daños internos. La especialista de GAES recomienda que las personas solo se enfoquen en la limpieza externa y no introduzcan objetos al oído. Para una limpieza adecuada en casa se aconseja lavarse los oídos con agua y secar con una toalla. Lo recomendable en caso de que el cerumen sea excesivo y cause molestias, es visitar a un especialista, para que realice el procedimiento idóneo.

5. Revisión auditiva: como medida de prevención, se recomienda que las personas que tengan antecedentes familiares con pérdida auditiva y estén expuestos a sonidos fuertes se realicen una audiometría una vez al año para que se pueda detectar de forma oportuna si poseen algún tipo de pérdida auditiva y tengan posibilidad de acceder a una solución adecuada. En cuanto a las personas mayores de 65 años, se recomi…