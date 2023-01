La viral reacción de una madre cuando su hija le dice que está embarazada

Una joven de México decidió hacerle una broma a su mamá diciéndole que estaba embarazada y la reacción de la señora se hizo viral entre la comunidad de TikTok.

Sama publicó el video de su madre, mientras le daba la noticia del supuesto embarazo. La grabación la difundió en su cuenta @lindajudith0230.

Visiblemente molesta, la señora le expresó: “Por qué no le dijistes al güey ese que se cuidara o ya de perdida, le hubieras dado una pu… bolsa de plástico”.

La joven seguía simulando y le preguntaba a su madre qué hacía, a lo que esta le contestó que por qué le pregunta a ella, y no al “güey” que la embarazó.

“Pues préstame entonces para la prueba”, le dice la chica, a lo que su mamá prosigue: “Sama, qué sinvergüenza eres”.

La señora incluso se le acercó como para darle un golpe. “Quieres que te dé en la madre, porque hasta eso quieres, que yo te dé para la prueba”, expresó, regañándola.

En ese momento, la chica tuvo que revelarle que se trataba de una broma, esto para evitar que se siguiera alterando.

Comentarios

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. La mayoría criticó la actitud de la madre.

“Con esa mamá para que enemigas”, “al menos ya sabes que si es cierto, no cuentas con ella”, “por eso los hijos no se acercan con los padres”, “nunca supe si la estaba regañando oh la estaba asaltando jajaja”, “que miedo, sal de ahí amiga”, “mi prima con 23 años quiso hacer la misma broma y sus papás se emocionaron jaja, imaginen su desilusión cuando les dijo que es una broma jaja”, fueron algunos de los comentarios.