“Me tiene muy harto”: Niño de 4 años reacciona ante su tarea escolar

Un niño de 4 años dio una clase de elocuencia al expresar que no quiere hacer tanta tarea. Se trata de Matti, un pequeño mexicano que llora ante la libreta con los deberes escolares y le dice a su mamá que está “harto”.

El momento fue grabado y subido a la cuenta de TikTok @ladelosconciertos y ya supera los 16 millones de reproducciones con más de un millón de “me gusta” y más de 17 mil comentarios.

No se trata de un berrinche cualquiera de esos que suceden casi a diario cuando toca terminar la tarea de la escuela. Es un video de esos que sirven para entender a las nuevas generaciones y evaluar qué hay que cambiar y qué no en la educación tradicional.

El reclamo

Matti le explicó a su mamá que, “enojadamente”, las “curvitas” eran de esas cosas que ya no quería hacer. El niño tiene un lápiz en la mano y sobre la mesa su cuaderno donde se pueden ver los trazos a practicar, en este caso la realización de curvas.

“Me tiene harto también, mi nombre”, al referirse a que debe escribir su nombre en la hoja. Debido a eso, dice el niño: “Me caigo mal por eso, porque sí, porque todas las cosas me tienen bien harto. Pegar pegamento sí me gusta, pero además de todo no me gusta escribir todas estas curvitas, por eso no me gustan tanto mis tareas”, expone claramente.

En otro momento del video el niño llora e insiste en que “en serio me duele hacerlas”, pero poco después la mamá lo hace reír para distender la situación. El video lo tituló: “Mamás, se nos acabaron las vacaciones” y ya está convertido en un éxito viral, reseñó Univisión.

“Ya me tiene muy harto toda la tarea. Todas las cosas me tienen bien harto, no me gusta escribir todas estas curvitas, por eso no me gustan tanto mis tareas”, fue una parte de lo que comentó el niño.

Lo admiran

“Es demasiado inteligente y sabe expresar perfecto sus frustraciones, emociones y también lo que le gusta y lo que no, un pequeñito con grandes batallas”; “¡Qué madurez! Hay que aprovechar que él sabe perfecto como expresar sus emociones para aprender a gestionarlas, ya tiene el camino avanzado!”, escribieron.

“A esa edad necesitan jugar”; “Saben que en México dejan demasiada tarea a los chiquitos sólo para que la escuela quede bien, le duele su manita con tanta tarea”, opinaron los usuarios que vieron el video.

Contenido relacionado

Le prohíben entrar a centro comercial por tener una camiseta que dice “Jesús Salva”

Inesperado: le enseñaban a su mascota a meterse en su jaula y quedaron ellos encerrados