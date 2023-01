“Quedé como payasa”: se hizo una liposucción y después quedó embarazada

Uno de los dichos más antiguos es aquel que dice “para ser bella hay que ver estrellas”, esto en referencia a que la belleza física cuesta, actualmente es muy común ver mujeres que se someten a cirugías estéticas para obtener el tan anhelado cuerpo que quieren.

Fernanda Büter salió embarazada después de hacer la lipo

Este es el caso de una tiktoker, quien logró pasar por el quirófano para una liposucción y así obtener su figura deseada, sin embargo pasó algo que no estaba en los planes.

Fernanda Büter compartió a través de su cuenta de TikTok que está embarazada. La noticia la publicó en un video en el que documentó el largo proceso para recuperarse de la intervención estética debido a que los resultados se ven con el pasar de los meses.

En el clip, la mujer está en el centro clínico después de la cirugía con una enfermera, quien la ayuda a ponerse una faja especial, al tener horas de operadas, es un proceso doloroso, lo cual es posible ver en sus expresiones faciales e incluso en su dificultad para dar unos pasos.

A través de TikTok dio a conocer la noticia

Las siguientes imágenes muestras los resultados de la cirugía, con el pasar del tiempo, Fernanda logró obtener el cuerpo deseado: una pequeña cintura, el abdomen plano y caderas pronunciadas.

Fernanda Büter tituló el video: “POV: te operas, seis meses empiezas a notar resultados y… Te embarazas”, además compartió una imagen de la prueba de embarazo y unos segundos en el ginecólogo.

Para hacer divertido el momento, la música del clip cambia rápidamente al pasar del género urbano a un ritmo infantil que dice: “señora vaca, señora vaca”, la segunda resultó ser la mejor descripción posible pues la mujer expuso en la descripción “quedé como payasa”.

El video se ha vuelto viral en TikTok, donde los seguidores han llenado la sección de comentarios. “Por eso me operé para no tener más hijos el mismo día”, “por eso preferí esperar a tener un bebe primero; ahora, a mis 30 años luciré mejor que a mis 20 y ya con mi hija”, “me pasó igual” y “¡ay, no, mija, qué coraje!”, son algunos de los que se pueden leer.