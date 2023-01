Joven busca un guardaespaldas para que la acompañe al gimnasio: “Los hombres no dejan de coquetear conmigo”

Una mujer, quien es adicta al gimnasio, ha comentado que tal vez tenga que contratar a un guardaespaldas cuando este entrenando para evitar atención no deseada.

Monica Hudlt es una modelo de OnlyFans

Monica Hudlt, originaria de Arizona, hace ejercicios durante 5 días a la semana, pero a veces experimenta una atención que no quiere por parte de los hombres que entrenan en el gimnasio, quienes enaltecen su increíble físico.

“Con gusto pagaría $3,000 al mes por alguien que haga un buen trabajo y pueda asustar a la gente”, comentó al Daily Star la también modelo de OnlyFans, diciendo que su guardaespaldas debería simplemente acompañarla al gimnasio y a algunas sesiones de fotos.

“Hacer ejercicio y mantenerse en forma es muy importante para mí, ya que no solo lo hago por mi salud física sino también por mi bienestar mental”, señaló además, “Me coquetean en el gimnasio al menos una vez cada vez que voy, así que puede ser un poco agotador”.

La actriz de contenido para adulto, quien está casada con su esposo John, recordó una situación desagradable con un hombre en el gimnasio.

Ha tenido atención no deseada debido a su físico

“Una vez estaba mirando mi teléfono un día y un hombre mayor se me acercó y me dijo: ‘Deja de intentar enviarme mensajes de texto, no traje mi teléfono’. Respondí diciendo que no le estaba enviando mensajes de texto y luego me preguntó si quería hacerlo”, indicó.

La hermosa rubia sabe que su cuerpo es deseado y admite que la hace “sentirse bien”, pero ella “solo quiere que la dejen sola para poder entrar y salir” del gimnasio.

La modelo de Onlyfans ha tenido diferentes experiencias con hombres a lo largo de los años, una vez tuvo un acosador que la molestaba mediante mensajes de textos.

“Este tipo me enviaba mensajes de texto haciéndose pasar por otras personas, como la señora que me hace las pestañas, un fotógrafo e incluso un médico”, recordó inquietantemente. “Fue súper espeluznante y tuve que bloquear todos los números desde los que me enviaba mensajes de texto. Él era solo este hombre al azar”.

Está pensando en contratar un guardaespaldas

Un tiempo atrás tuvo una situación en la que fue agredida por otro hombre, quien la jalo por la pierna mientras subía unas escaleras para una estación de tren.

“Intentó llevarme a un callejón. Afortunadamente, la gente vino y él salió corriendo, pero fue muy aterrador”, comentó. “Me estremezco por lo que podría haber sucedido si no lo hubieran interrumpido”.

Hudlt no sabe que guardaespaldas contratará por los momentos, pero comenta que su esposo no le molesta que un hombre fuerte y corpulento la acompañe a todas partes.

“Él no está intimidado en absoluto”, señaló. “Se preocupa cuando salgo solo por la noche”.