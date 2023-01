¿Hasta cuándo es prudente felicitar a alguien por el Año Nuevo?

Hasta que al fin llegó el 2023 y han sido días donde las personas en todo el mundo han celebrado con abrazos demostrando sus mejores deseos a quienes quieren y aprecian.

Tras las fiestas se saludan con conocidos, compañeros del trabajo, familia, amigos de la vida y les deseas un Feliz Año Nuevo. Sin embargo hay casos de personas que incluso felicitan hasta finales de enero. ¿Existe alguna norma sobre hasta cuándo se puede felicitar a alguien por el inicio del año?

Según el portal de Protocolo y Etiqueta, Protocolo.org, no hay una regla escrita para felicitar el nuevo año. “Nos basamos en costumbres locales y usos sociales o familiares. Por este motivo, no se pueden establecer unas fechas concretas para felicitar el Año Nuevo. Las tradiciones mandan, y son reglas no escritas”, se lee en el portal.

Sin embargo, lo que podría aplicarse es que se felicite los días que van desde el 1 de enero hasta el día de Reyes (6 de enero). A partir de esa fecha no es necesario felicitar pasados tantos días, peor si el mes está por acabar.

Aunque si lo hacemos después del Día de Reyes, tampoco se está cayendo en una falta de educación. Como lo mencionamos, hay personas que felicitan el año nuevo en todo el mes de enero.

También hay una tradición popular que sugiere felicitar hasta el 17 de enero porque está basado en que “hasta San Antón, Pascuas son”. Y san Antón se celebra el 17 de enero.

En fin, feliz Año, amigos de Metro Ecuador.