Horóscopo 2023: ¿Qué predicciones hace el tarot egipcio para cada signo del zodiaco?

El 2023 es un año en el que todos los signos tendrán problemas de pareja sino manejan con cautela su carácter y las decisiones que toman. Es un año en el que debemos enfocarnos en un solo objetivo para lograr el éxito, según lo afirma el Dr. Carlo Aguilar, astrólogo y experto en el tarot egipcio.

Aquí las predicciones del tarot egipcio para cada signo:

Horóscopo ARIES 2023

Han venido mal sentimentalmente durante los dos últimos años, porque son peleones, infantiles, orgullosos, impulsivos, pasionales y no manejan bien la inteligencia emocional.

Este 2023 no deberían continuar con esa actitud, pero el tarot egipcio no predice un cambio en su forma de enfrentar las situaciones. Esto genera temas de infidelidades y separaciones. Los primeros cinco meses del 2023 serán terribles en lo emocional pero se estabilizarán a partir de junio. En lo económico, les va excelente desde febrero hasta finales del año. Para Aries, es el año del dinero, pero no para casarse, ni tener hijos, ni encontrar pareja.

Horóscopo TAURO 2023

Tauro compagina muy bien con este 2023 que es el año del Conejo, un año muy tranquilo. Tauro es terco, negativo y manipulador, es tacaño y no se ha proyectado en invertir, pero este año es bueno para adquirir una vivienda, un terreno o construir su casa. El tema de embarazo ronda a partir de febrero hasta septiembre y muchos se casan.

Este signo es uno de los más favorecidos en el amor durante el 2023. La recomendación del tarot egipcio indica que deben tratar de no ser tacaños ni detallistas con el dinero, deben dejar que todo fluya, sino les puede llegar a afectar con su pareja.

Horóscopo GÉMINIS 2023

Es un signo que se aburre rápido de todo, no tienen paciencia, es perceptivo pero frío, porque todo lo lleva a la parte objetiva. Los primeros cuatro meses serán complicados porque no se abren las puertas, sin conexiones laborales, recién se conectan económicamente a partir de mayo hasta octubre.

En lo sentimental, alta actividad sexual pero no tendrá una pareja formal. Para mejorar su aspecto económico, debería comprometerse mucho más en el tema de familia y establecerse con una pareja

Horóscopo CÁNCER 2023

Es resentido, paranoico, perceptivo con el tema de pareja, se acuerda del pasado, muy cambiante de ánimo y vengativo. Pero el 2023 será un año muy tranquilo para cáncer, desde febrero podrá ir resolviendo sus temas de pareja y si es así es tiempo para casarse, tener un hijo, cambiar de casa, pedir un crédito. Los cambios son buenos este año para cáncer y debe tomar la decisión entre febrero y abril.

Horóscopo LEO 2023

Este signo de fuego será muy azotado este 2023. No es un año para incursionar en algo pero estarán estables económicamente desde junio hasta diciembre. En tema de pareja, desde enero a septiembre, tendrá problemas de infidelidad, peleas, juicios, abandono, paternidades, es decir, estará involucrado en muchos problemas judiciales.

Leo es egocéntrico, por lo que debe mantener un perfil bajo para evitar problemas.

Horóscopo VIRGO 2023

Es un signo tranquilo, tímido, ordenado, pero muy inteligentes. Este 2023 es muy bueno para este signo en lo económico. Debería enfocarse en sus proyectos personales como estudiar, cirugías, tener un bebé, pero no empezar un negocio nuevo, debería mantenerse en el mismo trabajo.

Horóscopo LIBRA 2023

Es indeciso, pero en el fondo es muy inteligente, observador, lo cual le permite ganar. Es un año para concretar cosas pendientes del 2022 como trabajo, matrimonio, hijos, viajes, resolver temas judiciales, familiares o de herencias. Su amabilidad e inteligencia emocional es su fortaleza.

Horóscopo ESCORPIÓN 2023

Son controladores, emotivos, pasionales, pero este año se acaba el karma de pareja. Los primeros siete meses del año deberían tratar de casarse y concretar temas pendientes. Les conviene matrimonio, formalidad, un bebé, generar crédito, retomar un trabajo del pasado o un emprendimiento que ya tenía.

Horóscopo SAGITARIO 2023

No tienen filtro, directos, y orgullosos. Este 2023 deben calmarse para evitar problemas porque pinta negativo para este signo. Viene mucho drama hasta mayo en el tema laboral, económico, y de mayo a fin de año, en el tema de pareja. Los primeros cinco meses deben ser muy cautos, evitar viajar o hacer proyectos innecesarios.

Horóscopo CAPRICORNIO 2023

Para este signo, el 2023 es bueno económicamente. Como es un signo materialista, le van a resultar muy bien las inversiones o les va a funcionar ese proyecto que estaban impulsando. Capricornio siempre hace negocio, se expande, y esta buena racha les viene bien hasta septiembre. Es el momento para cambiar el carro, renovar la casa, departamento, para estudiar.

En cuanto a lo sentimental, le irá tan bien económicamente que no se va a querer casar. Desde junio a diciembre, Capricornio va a estar super emocionado con los avances logrados al inicio de año, que recién a mitad del 2023 va a querer tener hijos y planificar en el amor. Los primeros seis meses dejen que Capricornio crezca.

Horóscopo ACUARIO 2023

Un signo loco, excéntrico, les encanta la libertad, la independencia, pero este año van a estar tranquilos. Es bueno para que acuario se case pero hay mucho tema de fans, amantes, personas del pasado que regresan, y es que muchas personas van a sentir las ganas de acercarse a los de este signo y eso le produce muchas oportunidades de negocio y de hacer cosas nuevas.

A pesar de esa libertad, debe mantenerse en la línea que va. En resumen, desde febrero hasta diciembre es muy bueno para el, en lo emocional y económico.

Horóscopo PISCIS 2023

Son emocionales, románticos, resentidos por años, pero este año es el de volver a creer en la familia y pareja. Es un año estable para inversiones, matrimonio pero no debe soltar temas de pareja. Debes aferrarte a tu pareja para tener éxito en lo económico.