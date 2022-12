¿Es Maradona? La foto viral del Mundial de Fútbol que todos comentan

El Mundial de Fútbol Qatar 2002 sigue generando momentos virales. Desde la emoción de los hinchas hasta reacciones de los jugadores, el modo de vida en el país árabe y cosas insólitas han liderado las tendencias en Internet.

Ahora, una nueva publicación llama la atención de millones de usuarios en TikTok. Es una fotografía de Messi celebrando un gol frente ante el público. En las tribunas se ve nada más y nada menos, que a la estrella del fútbol Diego Armando Maradona.

La publicación tiene 19 millones de vistas. La foto es comentada en el video con una voz en off que relata que la imagen fue durante el juego de Argentina ante México.

El narrador comenta que una de las cosas que más llamó la atención fue que entre el público, justo delante de Messi, había un hombre celebrando con un muñeco extraño en la mano. A pocos metros del sujeto, se ve a quien parece ser Maradona con una camiseta azul y con una gorra alusiva a la bandera de Venezuela. Está con los brazos sonrientes, festejando con los brazos hacia arriba.

“Para el lado izquierdo del público se ve a alguien muy extraño ¿Lo pueden ver también? ¿Será que aún sigue vivo? o ¿Solo será que es producto de nuestra imaginación?”, dice el narrador en relación a la fotografía.

Reacciones

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. La publicación tiene más de cinco mil comentarios, y aunque el narrador no nombra a Maradona, los usuarios concuerdan en que la persona a la que se refiere el comentarista es el astro del fútbol, fallecido en el 2020. Otras personas dicen que no ven nada.

Quienes afirman que ven a Maradona, no dudan en aseverar que se trata de una imagen editada en Photoshop. Otros se quedan con la duda y otro sector asegura que debe ser alguien parecido.

“Ni Maradona quiso perderse este partidazo”, “O capaz es alguien parecido a Maradona”, “chico esto es peor que buscar a Wally, yo no veo nada”, “es producto de la edición”, “con una gorra de Venezuela”, “Maradona, ya van dos veces en las que aparece en canchas”, “es producto de Photoshop xq ví esa imagen y no es el mismo sujeto”, fueron algunos de los comentarios.