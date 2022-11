Es viral: Doble de Harry Styles impresiona en Tik Tok

Hay gente que se parece mucho a otra, pero en este caso, pareciera que Harry Styles y él fueron separados al nacer. De no ser por una diferencia de edad entre estos dos, se diría que son gemelos. Styles tiene 28 años de edad, y José María Núñez se ve un poco menor.

Un chico de nacionalidad boliviana le está sacando provecho al enorme parecido con el ídolo británico, al punto de acumular más de 700 mil seguidores y ser llamado el “Harry latino”.

Un fenómeno

Harry Styles es de esos artistas jóvenes que llegaron para salvar la música de calidad. Sus éxitos se cuentan por decenas y su talento es enorme, no olvidemos que este artista perteneció a la banda One Direction. Desde el año 2017, el intérprete desprendió su propia carrea como solista.

Además de cantante y compositor, Harry Styles es un guapo guitarrista. Cuenta con una enorme cantidad de admiradores en todo el mundo y su carrera se ha consolidado con éxitos como: As I was, Sign of the times, Late Night talking, Music for a sushi restaurant, entre otros.

Su carisma es otro ítem a tener en cuenta cuando se habla de un artista completo. Es así como Harry se ha convertido en un fenómeno global, por eso no es de extrañar que aparezcan imitadores o chicos con bastante parecido físico con él, tal como le pasó a un ladrón norteamericano o a un camarero de Starbucks, citó el portal Noticias de Navarra.

El Harry Styles latino

Resulta que a esta estrella le salió un doble que, a decir verdad, tiene a los usuarios confundidos. “Tu parecido con Harry Styles está matándome”, le escriben en su cuenta de Tik Tok @josema2197.

El chico sabe bien que es difícil de superar en cuanto al parecido, y hasta podría postularse para doble en caso de que Harry lo necesite en alguna de sus giras. Claro que, además de admiradores, José María Núñez también se ha ganado detractores.

Dicen que no canta, que tiene fama solo por parecerse al británico, aunque la verdad es que el chico nunca se ha autoproclamado doble del ex de One Direction. Ni falta le hace.

“Ok, puede que tengas rasgos parecidos a Harry, pero hacer hasta los mismos gestos, da miedo”; “Estás más guapo que el mismísimo Harry”; “Eres absolutamente su doble!!”, escriben en sus publicaciones.

