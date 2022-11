Mujer se llena de criticas en redes sociales tras ir con escote “muy revelador” a un orfanato

Kelsey Foster es una joven de 28 años que se llenó de críticas a través de las redes sociales, luego que fuera de visita a un orfanato en Bali. ¿La razón? Algunos usuarios le reclamaron por ir vestida con un escote “muy revelador” al lugar. “Una blusa escotada no muestra respeto por esa cultura (…) Por el amor de Dios, guárdalos”, fue uno de los cuestionamientos que recibió.

La respuesta de la influencer

Ante las críticas que recibió en redes sociales, la joven australiana decidió no quedarse callada y responder a los cuestionamientos.

“Creo que si fuera una mujer de pecho plano en traje de baño, no se habría hecho un escándalo. Pero tengo senos de copa E que, obviamente, no importa lo que use, igual se verán”, relató la influencer acorde a lo consignado por Upsocl.

De igual manera, detalló que había ido a nadar esa mañana y que no tenía ropa de recambio para ir al orfanato .

“Soy una persona de mente muy fuerte. Sin embargo, es desafortunado porque algunas personas no lo son y el tipo de cosas que la gente dice en línea puede causar tanto dolor y depresión o suicidio a otros”, expresó.

Finalmente, pese al mal momento que vivió, Foster indicó que seguirá yendo a lugar a realizar obras caritativas. “Las personas negativas siempre encontrarán algo de qué quejarse o atacar a alguien”, concluyó.