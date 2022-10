Horóscopo de hoy: martes 4 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes días pasando por momentos muy complicados en el plano laboral, pero ya va cambiando el panorama para mejor. Inicias una nueva etapa que mejorará tu economía. En el amor, estás inquieta, impulsiva y los celos no te dejan estar en armonía con tu pareja. Bájale dos a esa situación.

Tauro

El ambiente laboral está generando algunos problemas y tu debes buscar la manera de que las cosas se arreglen, porque de ello depende que avancen en el trabajo que tienen acumulado. En el amor, disfruta de la libertad de estar soltera, comparte con las amistades, visita a la familia, dedícate a ti que pronto llegará alguien especial.

Géminis

Las cosas empiezan a mejorar en los negocios, pero debes esforzarte mucho más para lograr alcanzar los objetivos lo más pronto posible. En el amor, alguien llega de muy lejos y te descontrolará el corazón. Cuidado porque será una relación pasajera.

Cáncer

Estás sobrecargada de trabajo y debes delegar en el equipo algunas responsabilidades. Confía en ellos y verás que sacaran todos los negocios adelante. En el amor, tu familia necesita de tu apoyo económico para salir de una situación difícil. En la medida de los posible, ayúdalos.

Leo

Eres la líder de una reunión en tu trabajo que buscará en todo momento llegar a acuerdos para mejorar el clima laboral. Todo va a fluir en calma y se podrá solucionar esa situación que tiene descontento a más de uno. En el amor, la rutina los aleja, así que toca buscar tiempo para poder estar juntos y avivar la llama de la pasión.

Virgo

Tienes preocupación porque los negocios no están saliendo bien, hay atrasos y las finanzas no mejoran. Es una etapa que va a pasar porque después verás avances y recogerás buenos frutos. En el amor, estás en el mejor momento para resolver tus diferencias y propiciar la reconciliación.

Libra

Estás en un proceso de reorganización del trabajo y por eso necesitas enfocarte en resolver algunos problemas que mantienen estancado tu avance profesional. No dejes pasar más tiempo. En el amor, No permitas que la familia se inmiscuya en tus problemas con la pareja. No tiene sentido ponerle más leña al fuego.

Escorpio

Los negocios están rindiendo sus frutos y ahora tienes un dinero extra que te da una tranquilidad enorme porque puedes saldar algunas deudas. En el amor, debes tener paciencia y tolerancia para resolver los problemas familiares que están enfrentando. Recuerda que todos se apoyan para tomar decisiones.

Sagitario

Estás muy comprometida con tu trabajo y eso lo valoran tus superiores que han puesto en tus manos los proyectos más importantes, así que te toca esforzarte aún más. En el amor, si la relación no está funcionando lo mejor es cortarla de raíz y que cada uno siga adelante. No vale la pena seguir si el amor no es fuerte.

Capricornio

Un amigo en tu entorno laboral llega para echarte una mano y asesorarte con los proyectos que quieres presentar. Acepta la ayuda que todo va a salir muy bien. En el amor, a veces piensas que por tanto trabajo te puedes quedar sola. Tranquila que el universo te tiene deparado alguien especial para pasar el resto de la vida contigo.

Acuario

Hay decisiones importantes que tomar en el plano laboral que van a costar mucho porque dejarán al descubierto cosas graves que estaban sucediendo con el negocio. Mucha paciencia. En el amor, estas ofuscada y angustiada por todos los problemas que debes resolver y no encuentras el apoyo de tu pareja. Si las cosas no funcionan es mejor la ruptura.

Piscis

Hay oportunidades en el plano profesional que no puedes dejar pasar. Es un cambio y será engorroso, pero viene con muy buenas perspectivas y te ayudará a mejorar tus finanzas. Acepta sin mirar atrás. En el amor, el pasado regresa para pedir perdón, pero esa es una etapa superada, así que no te ilusiones y sigue adelante.