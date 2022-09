Hombre con el pene más grande del mundo asegura que ha tenido problemas íntimos por su tamaño

“¿El tamaño importa?” Es probablemente una de las preguntas más hechas en la historia de la humanidad y por mucho que pasen los años, el tema sigue dividiendo a la gente. Ahora, el hombre con el pene más grande del mundo ha hablado un poco sobre su intimidad, dando un poco más de luz a la cuestión del tamaño.

A pesar de todo lo que se ha discutido en torno a la pregunta, muchos hombres alrededor del mundo aseguran que preferirían tener un pene más grande. El actor estadounidense Jonah Falcon es actualmente considerado el hombre con el pene más grande del mundo y asegura que el tamaño de su miembro ha estado causando problemas en sus encuentros íntimos.

Jonah Falcon asegura que tener el pene más grande del mundo ha generado inconvenientes en su intimidad

Según el actor, su miembro no solo causa problemas en lo íntimo, sino que inclusive le ha costado problemas en los aeropuertos, pues muchas veces ha sido retenido para hacer chequeos de seguridad. El miembro del hombre mide unos 34 centímetros durante la erección.

“Últimamente, el mayor desafío es que, no sé si me he vuelto un poco más grueso o qué, pero la gente ha comenzado a no poder acomodarme por alguna razón y no tengo idea de por qué. Uso todos los lubricantes que puedo, es como si esperaran que fuera grande, pero no tan grande” comentó Jonah.

Durante la entrevista para la serie “Send Nudes”, el nativo de Brooklyn añadió “Siempre he sido muy cauteloso para no dañarlo. Recuerdo una vez, comencé a ponerme duro en la dirección equivocada, y hubo una fractura de pene muy pequeña, casi nunca tengo a alguien que se siente, esa es una forma de fracturar el pene”.

La mala fama de Jonah Falcon

Tener el pene más grande del mundo sin duda debe ser uno de los caminos más rápidos para ser odiado por millones de personas, en las redes y los medios usualmente se pinta al actor como alguien egoísta, pero él piensa lo contrario.

“No necesito un auto lujoso, no necesito un arma, felizmente uso una máscara, etc., porque no tengo que demostrarle mi masculinidad a nadie más” dijo en una entrevista reciente y aseguró que su fama ha hecho que personas famosas lleguen a escribirle pidiéndole encuentros intimos.