Actriz de cine para adultos de 25 años anuncia su retiro por estar traumatizada

“No puedo esconderme de eso. Dondequiera que vaya, todos me han visto en mi intimidad y tengo que hacer lo mejor que pueda con eso”, dijo a DailyStar la ex actriz porno Lana Rhoades, de 25 años, quien se retiró del negocio con traumas que ahora está confesando.

La joven modelo aclaró que no todas las escenas son terribles, pero precisó que hay muchas que “fueron suficientes para causar daño”, citó Upsocl.

“Hubo de tres a cinco que fueron realmente traumáticos para mí, ya sea que me enviaran a un set con alguien que era demasiado mayor… o que me presionaran para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo, definitivamente puede ser muy traumático”, agregó.

Una industria millonaria

“Nunca volvería al cine para adultos, sin importar el dinero que me ofrezcan”, dijo la estadounidense que se retiró del negocio de las películas para adultos con 100 mil dólares en el bolsillo.

Ella ha dicho meses atrás que una de las escenas más difíciles que le tocó grabar y que la dejaron traumatizada fue una donde debía involucrar “demasiados fluidos corporales”, citó Notired.

“Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”, afirmó la modelo, cuya vida ha estado ligada a diferentes escándalos.

Estuvo en la cárcel

Lana comenzó a los 13 años grabando en YouTube clases de deportes. Muy pronto se sintió atraída por el mundo de Play Boy, pero antes se involucró con amigos delincuentes que la invitaban a robar.

En uno de esos robos cayó en prisión. Al salir de la cárcel buscó trabajo en clubes nocturnos con el interés de escalar posiciones hasta llegar al mundo de las películas y el modelaje para adultos.

Una vez dentro, Lana explica que no fue obligada o sometida para grabar escenas XXX, pero sí existen códigos que van llevando a las actrices a participar en situaciones cada vez más fuera “de lo normal”.

“Podrías entrar en la industria y decir: nunca haría esto. Pero [los agentes] te dicen cosas como, ‘Oh, todos los buenos actores hacen esto. Así es como la gente te va a amar. Si haces esto, tienes que hacer esto y aquello’. No quieres defraudar a alguien, así que terminas haciéndolo con el tiempo. Definitivamente trato con la depresión y los pensamientos suicidas mensualmente debido a mi pasado en esta industria”, reveló.

Aunque Lana ya dice estar retirada de este negocio, mantiene una cuenta en Only Fans y quiere potenciar su imagen en Instagram. Confiesa que no tiene derechos sobre las películas en las que aparece, así que debe lidiar con el hecho de que estas cintas están circulando y no puede borrarlas.

