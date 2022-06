Aprende a decir “NO” y basarás tus relaciones en cimientos más fuertes

Debemos aprender a decir "no" de forma asertiva. Foto: bing.com/images.

Muchos de nosotros, conscientes de ellos o no, hacemos lo que los demás esperan en vez de hacer lo que deseamos. Por ejemplo, al ir de compras nos dejamos convencer por el vendedor por temor a decirle que no; nuestra pareja nos pide que la acompañemos a ver una película de un género que no nos gusta y lo hacemos solo por complacerla, aunque para nosotros resulte dos horas de martirio.

Cuidado con los amigos

De acuerdo al contenido ofrecido por la Revista Sano & Natural, “el problema más grave se da cuando quien se merece el “no” es un amigo”.

Muchas veces son las amistades las que tienen actitudes molestas. En esos casos, es común quedarse callado por temor a provocar un quiebre en la amistad. Lo que ocurre es que, así como nadie quiere perder un amigo por una cuestión menor, tampoco nadie quiere seguir soportando actitudes que erosionan la relación poco a poco.

El diálogo es primordial cuando se trata de un amigo . Es necesario hablar francamente y explicar qué es lo que molesta y por qué, siempre teniendo la precaución de no herir.

La idea es que la relación salga airosa. Foto: bing.com/images.

Sobredimensionar las cosas tampoco ayuda. La profundidad de la conversación y su grado de seriedad debe ser directamente proporcional al problema.

Otro error muy frecuente que se suele cometer es aprovechar el momento para pasar viejas facturas. Pues bien, cada cosa a su debido tiempo. Una vez aclarado el problema puntual, es mejor dar por concluida la conversación y esperar el momento oportuno para conversar sobre otra actitud molesta.

Nunca perder la compostura

Cinco pautas a la hora del no

Decir "no" a alguien querido no debe hacerte sentir mal. Foto: bing.com/images.

1. No complacer al otro para evitar un confrontamiento.

2. Mantener la calma. La ira solo logra entorpecer el juicio.

3. Ser firme, pero no agresivo.

4. Actuar rápidamente. Cuanto más tiempo tarde en salir el “no” más difícil se hará.

5. No pedir disculpas por exigir lo que se merece en forma limpia y honrada. Actuar con educación, pero con seguridad.