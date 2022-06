Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del lunes 13 al viernes 17 del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries

Esta semana la carta del tarot As de Oros te guiará y tendrás la fuerza suficiente para alcanzar tus metas y contar con la buena suerte de tu lado. Traerá a ti la estabilidad financiera que tanto deseas, pero advierte que tengas cuidado con las pérdidas por malas inversiones. Tu mejor día a lo largo de la semana será el 13 de junio mediante las corrientes de cambios positivos en el amor que rodean tu vida. Los números mágicos de la suerte son 06 y 10, y tu color de la abundancia es el naranja que, sin duda, te traerá felicidad durante estos días. Debes cuidarte de problemas de pulmones y garganta, trata de acudir al médico. Un amor del pasado trae a ti muchos recuerdos, intenta dejarlo atrás y empezar una nueva vida amorosa. Preparas papelería de pasaporte y visa americana. Vuelves a tomar un curso de idiomas.

Tauro

La carta del tarot que te dominará estos días es La Fuerza, con la cual tendrás la capacidad para vencer obstáculos que se te atraviesen estos días; el éxito estará en tus manos. Tu mente tendrá el poder sobre las indecisiones, es decir, harás lo que pienses, por eso debes ponerte en modo positivo y dejar de lado todo lo que te hace daño. Semana de juntas de trabajo para cambios de proyectos. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado y tus números mágicos son 02 y 16. El amarillo es tu color de la abundancia. Recuerda que “el que se enoja pierde”, por tal razón trata de tener paciencia. En el amor seguirás de conquistador. Cambias de look y gozarás de buena salud. El 15 de junio será tu mejor día en cuestión de nuevos trabajos y tendrás un golpe de suerte en juegos de azar, no dudes en participar en alguna competencia.

Géminis

La carta de El Mago en el tarot predice que tendrás una semana llena de buena suerte en todo lo que te propongas a empezar, como ese negocio que tanto deseas. Retomas los estudios que tenías truncos en el pasado. También las energías se alinean en tu vida, y más porque es tu cumpleaños. Será una nueva etapa con cambios favorables en lo personal, la carta de “El Mago” asegura que llegará lo que pides al universo, aunque podrías enfrentar problemas con personas de poder; deberás ser más prudente al momento de hablar en juntas. Semana de muchos regalos inesperados. Te invitan a salir de viaje y pagas impuestos. El próximo 16 de junio será tu mejor día. Tus números mágicos son el 09 y 21, y tu color de la abundancia es el rojo. Habrá un nuevo amor en puerta, no te cierres a conocer nuevas personas.

Cáncer

La carta de El Carruaje te rige a lo largo de la semana, lo que significa valentía para enfrentar tu destino, es decir, te ayudará a salir de todos los problemas que se te puedan presentar. También, indica que es momento de dar ese paso al poner un negocio propio con el que te irá muy bien. Recuerda que esta carta siempre está en movimiento, así que no debes quedarte estancado con la vida que llevas actualmente; es tiempo de cambios positivos a tu favor. En el amor, necesitas ser más estable, a fin de darle un giro a tu vida. Semana de mucha carga de trabajo. Sigue con la dieta, pues tu punto débil es el estómago. Te invitan a salir de fiesta durante estos días y conocerás personas más compatibles contigo. El 14 de junio será tu mejor día. Tus números mágicos son 07 y 23, y tu color es el azul fuerte.

Leo

Para este signo de fuego la carta del tarot que lo dominará es As de Bastos, con la cual tendrás el poder en tus manos y lo deberás aprovechar en este momento de tu vida si aspiras a ser líder en tu trabajo. Esta carta indica que tú eres tu único límite, así que elimina de tu mente pensamientos destructivos y sé un verdadero triunfador. El tarot advierte que es momento de tener una relación de pareja estable, por lo que comenzarás a madurar y podrás formar una familia. En cuestión de estudios, es tiempo de volver a empezar esa carrera universitaria que deseas. Tu mejor dia será el 16 de junio y tus números mágicos el 08 y 17. El color de la prosperidad es el verde. La buena suerte te inundará en un trabajo nuevo. Te invitan a salir de viaje con tus amistades y pagas una deuda del pasado. Cambias de look.

Virgo

Nunca estarás solo, siempre tendrás la compañía de una buena amistad y el amor verdadero, revela la carta de Los Amantes en el tarot. Tu vida no solo debe girar en torno a una cuestión amorosa, sino también en el terreno de lo profesional, como contar con un buen trabajo o realizar ese proyecto en el extranjero que tanto deseas. Esta carta indica que es momento de tomar decisiones que hagan cambiar tu vida hacia lo positivo y empezar a crecer más en lo económico. Arreglarás asuntos legales a tu favor y harás unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Visitarás a unos familiares en el extranjero. Cuídate de problemas de huesos y piernas. Tu mejor día de la semana es el 13 de junio. Tus números de la suerte son 19 y 33. Tu color de la abundancia es el blanco, por eso intenta utilizar prendas.

Libra

En las cartas del tarot te salió La Justicia, indica que vas a recibir lo que mereces, es decir, que el karma positivo llegará a tu vida, la abundancia que estabas esperando vendrá estos días, por eso tienes que aprovechar para hacer cambios positivos en tu forma de pensar y actuar. Recuerda que a tu signo le gusta mucho el drama en su vida, por eso deberás quitarte esos sentimientos de tenerte lástima. Ten cuidado con problemas legales, no dejes a la desidia lo que puedes resolver. Te llega la invitación para salir de viaje con tu familia. Semana de cambios en el trabajo y nuevos proyectos. Sigue con la dieta y ejercicio porque te hacen tener siempre buen humor. Cuida tus pertenencias, no confíes en nadie. Tu mejor día es el 15 de junio, tus números mágicos son 25 y 40 tus colores el celeste y pastel.

Escorpión

La Muerte es la carta del tarot que te toca, significa un cambio radical para mejorar, tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Debes seguir con tus estudios, ellos te van a ayudar mucho para crecer más en lo laboral. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores, por eso te recomiendo que te permitas otra oportunidad de estar en pareja. A los Escorpión solteros les va a llegar un amor nuevo. Ya no seas tan terco, si un proyecto laboral no se concreta, sigue adelante con otro o considera cambiar de trabajo. Tu mejor día es el 17, tus números mágicos son 13 y 29, tus colores de la prosperidad son naranja y amarillo.

Sagitario

En la carta del Tarot te salió El Loco, significa apertura a todo lo nuevo y buscar la renovación como persona, debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Vas por buen camino en cuestiones amorosas con la persona que estás, ella es la indica para formar una relación seria. A los Sagitario que están solteros les va a llegar un amor del signo de fuego. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo en cuestión del corazón, trata de ir con tu médico. Son tiempos de renacer espiritualmente, de pedir al universo lo que necesitas. Realizas pagos de colegiaturas. Te llega una demanda legal que vas a poder arreglar de la mejor manera. Tus colores de la abundancia son amarillo y naranja. Tus números 14 y 37 y tu mejor día el 15.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Templanza, es el momento de madurar para tomar las mejores decisiones en las situaciones que se te presenten y crecer personalmente. Debes mantener la calma porque todo lo vas a poder solucionar. Cuídate de problemas de garganta y resfriado. Recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden para que no te metas en problemas. Vienen días de crecimiento económico y podrás comprar un coche o casa. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estás en pareja trata de formalizar la relación. Si eres Capricornio soltero, llegará alguien del signo de agua que será tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 20 y 30, tu mejor día será el 14 y tus colores de la abundancia son azul y verde.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador, la buena suerte te sonreirá en todo lo que quieras realizar, tu signo junto con esta carta hacen una explosión de buenas energías, por eso te recomiendo hacer todos los cambios que tengas en mente. Será una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus jefes, debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante. Decides iniciar una relación de pareja o formalizar la que tienes. Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Tendrás un golpe de suerte el día 17 con los números 05 y 23, tus colores de la prosperidad serán rojo y naranja. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas, pide ayuda a tu ser espiritual y para que las puertas del éxito se abran.

Piscis

La carta que te salió es El Sol, significa que el mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás, es momento de crecer en todo lo que tienes planeado. Tendrás un golpe de suerte el día 13 con los números 12 y 18, tus colores de la abundancia son azul y amarillo, ese día mágico te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y frente y algo de plata para que la suerte te sonría. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y pensando en formalizar. Trata de no automedicarte, mejor acude con el especialista si te sientes mal de salud. Ten cuidado con las deudas, trata de pagar siempre a tiempo. Habrá un reconocimiento de tus superiores. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, te mereces unas buenas vacaciones y por eso sales de paseo con tu familia.