La historia de la mujer de 77 años y su esposo de 24 que se volvió viral y que llevan seis años de relación

Almeda y Gary Hardwick llevan seis años de relación, la cual llamó la atención de los medios internacionales debido a la diferencia de edad entre ambos: 53 años.

En ese sentido, la mujer tiene 77 años y el hombre 24, quienes se conocieron en 2015 y a los pocos meses de iniciar su relación se casaron, en octubre de ese año.

Según consigna el Daily Mail, la pareja desafió a todos quienes los criticaron y ya cuentan con seis años de matrimonio.

La historia de la pareja

Cuando se conocieron, Almeda señaló que pensó de inmediato que Hardwick era ”el indicado”.

El hombre en tanto, señaló al citado medio que él era “realmente maduro para su edad”

Tras conocerse, comenzaron a salir y a los pocos días, pidieron la bendición de la madre y la abuela de Gary para iniciar una relación.

Dos semanas después, él le pidió matrimonio a Almeda, casándose el 26 de octubre de 2015. Luego de esto, se fueron a vivir juntos a la casa de la mujer, donde además residía un nieto de ella, quien es tres años mayor que Hardwick.

Y pese a las críticas que han recibido y que la mujer sufrió un infarto, la pareja señaló que se siente más fuerte que nunca. “Hay amor y sexo excelente”, aseguraron.

“Estuve casada durante 43 años y no hubo muchas cosas de besos y abrazos... ningún romance”, señaló ella en un video en su canal de YouTube., hablando de su relación pasada.

“(Mi relación actual) es un torbellino. Siempre nos felicitamos y nos besamos. Estamos disfrutando de nuestra relación. Cuando conoces a esa persona perfecta es cuando sabes que no quieres perder ese sentimiento”, expresó.

Por su parte, Gary afirmó que “nunca siento que me estoy perdiendo nada por estar casado con Almeda”.

En ese sentido, para el pasado 14 de febrero, él escribió que “celebro nuestro amor y agradezco a Dios por enviarme a mi ángel, mi alma gemela todos los días”.

“Eres una esposa increíble en todos los sentidos. Me apoyas en todo lo que hago, me muestras amor incondicional todos los días y siempre me haces reír y sonreír pase lo que pase. Realmente eres lo mejor mi amor. Gracias por todo lo que haces bebé. Siempre estaré agradecido de ser tu marido”, concluyó.