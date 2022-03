Es probable que estés por unirte en matrimonio con ese novio (a) con el que has durando una eternidad y que conoces a la perfección. Sin embargo, nunca se deja de conocer a la pareja y, si no te quieres llevar una sorpresa cuando vivan juntos, lo mejor será que pongas atención a estas preguntas que debes hacerle a tu pareja antes de casarte.

Fue el doctor Peter Pearson, fundador del Couples Institute, quien ha ayudado a miles de parejas con su trabajo y ha desarrollado el siguiente cuestionario, que te servirá de apoyo para conocer más a fondo a tu prometido (a).

Su libro Tell Me No Lies, ha sido de gran ayuda para muchas parejas y tanto él como su esposa, la Dra. Ellyn Bader han figurado en numerosos programas de radio y televisión, donde han hablado acerca de su labor y han sido citados en en publicaciones como The New York Times, Oprah Magazine, Business Insider, Redbook y Cosmopolitan.

Preguntas que debes hacerle a tu pareja antes de casarte OlcayErtem para Pixabay

Preguntas indispensables que debes realizar a tu pareja antes de casarte

Si te encuentras a punto de dar el gran paso con tu pareja y están por unirse en matrimonio, echa un vistazo a las preguntas infalibles que sí o si debes hacerle antes de casarse para conocerlo (a) mejor.

¿Cuando en tu familia surgían discusiones, cómo confrontaban los problemas: con calma o habían acuerdos?

Al planear tener hijos, pregúntale ¿si estaría dispuesto a cambiarles los pañales?

Es importante saber cuáles fueron las circunstancias por las que terminó con sus exes; esto te ayudará a saber la situación y si serán un obstáculo en su relación.

Si es el caso pertenecer a dos religiones distintas, debes tener en claro, ¿cuál será el la que regirá a su familia y cómo celebrarán las festividades importantes?

Si confrontarán las deudas del otro en caso de requerir un préstamo o tomar un poco de dinero de un fondo de emergencia personal para salir del apuro.

¿Cuál es el costo que estaría dispuesto (a) a gastar en una casa, sofá, computadora, bolso, etc.?

Si tomaría bien que realices cosas sin su presencia, es decir, que conserves tu independencia en ciertas áreas de tu vida que así lo requieran.

Pregúntale con toda honestidad si le agradan tus padres y exponer tu punto de vista sobre los de él/ella.

Sobre la importancia (o no) que tiene el sexo en su vida y lo que resulta para ti.

¿Cómo se ven en 10 años?