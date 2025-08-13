VIDEO: Víctima de robo le arrebató el arma al delincuente y le disparó en plena calle

VIDEO: Víctima se defiende de un robo y dispara al ladrón en plena calle en Brasil - Fuente: Video de x

Un hombre armado, que se movilizaba en motocicleta, intentó asaltar a un conductor que se encontraba detenido en medio del tráfico. Sin embargo, el intento de robo fue frustrado luego de que la víctima le quitara el arma y disparara al delincuente.

PUBLICIDAD

¿Cómo sucedió el intento de robo?

El hecho ocurrió la tarde del martes, en una de las avenidas más transitadas de Sao Paulo, Brasil. Según reportó el medio local G1, el asaltante, de aproximadamente 35 años, se aproximó a un vehículo detenido en el tráfico donde en su interior viajaban un hombre de 27 años junto a su hermana.

En un momento de distracción del agresor, la víctima logró reaccionar, desarmarlo tras un breve forcejeo y efectuar al menos tres disparos con el arma del ladrón. El delincuente, herido, abandonó la motocicleta y huyó a pie del lugar.

¿Qué pasó con el ladrón?

Horas más tarde, el agresor ingresó al Hospital Campo Limpo, donde falleció a causa de las heridas de bala.

La Policía Militar confirmó que la motocicleta que usaba el sujeto también había sido reportada como robada. El caso fue registrado bajo las figuras de robo, legítima defensa y homicidio, y está siendo investigado por el Distrito Policial de Sao Paulo.

¿Es recomendable resistirse a un asalto?

Las autoridades suelen recomendar no resistirse durante un asalto, ya que esto puede poner en mayor riesgo la vida de la víctima. No obstante, en esta ocasión, la rápida reacción del conductor fue clave para impedir el robo y proteger su vida y la de su acompañante.