Joven fallece embestido por un jabalí mientras conducía su moto

Un joven perdió la vida tras graves heridas sufridas al ser embestido por un jabalí mientras circulaba en su motocicleta por una vía pública en Marruecos.

¿Cómo sucedió el ataque?

Según testimonios de residentes locales, el joven transitaba normalmente en su moto cuando, de forma repentina, fue impactado por un jabalí que cruzó la carretera. El choque provocó que el motociclista resultara gravemente herido.

Inicialmente, fue trasladado a un centro médico en Taroudant, pero debido a la gravedad de su estado de salud, se optó por remitirlo a una clínica privada en Agadir para recibir atención especializada.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven falleció debido a complicaciones derivadas de las heridas internas y traumatismos causados por el impacto.

El creciente problema de los jabalíes en Marruecos

Este no es un caso aislado. En varias zonas rurales del país, los habitantes han manifestado su preocupación por el incremento de incidentes con jabalíes, que se han vuelto frecuentes tanto en zonas agrícolas como en caminos y carreteras.

Además de representar un riesgo para la seguridad vial, los jabalíes han causado fuertes daños a cultivos y propiedades agrícolas, generando importantes pérdidas económicas. Productores agrícolas denuncian que estos animales invaden sembríos, destruyen cosechas y aumentan los costos de producción, lo que ha generado un creciente malestar entre comunidades campesinas.