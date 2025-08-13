¡ChatGPT los engañó! Influencers pierden vuelo a Puerto Rico

Flexcidine y su pareja culparon a ChatGPT por perder su vuelo a Puerto Rico, generando polémica en redes sociales.

Una pareja de influencers españoles generó polémica tras perder un vuelo a Puerto Rico.El creador de contenido gallego, Flexcidine, y su pareja culparon a ChatGPT por darles información incorrecta sobre los requisitos de entrada.

Según contaron, la IA les aseguró que los ciudadanos españoles no necesitaban visa para ingresar a Puerto Rico. Confiados en la respuesta, se presentaron en el aeropuerto y las autoridades les denegaron el embarque.

Reacciones en redes

El incidente se volvió viral tras la publicación de un video de la pareja mostrando su frustración.

“No me fío más de ese pedazo de…”, dijo Flexcidine mientras explicaba lo ocurrido.

Usuarios criticaron a la pareja por no verificar la información en fuentes oficiales.“Para viajar no es nada recomendable la IA”, comentó un internauta, mientras otro sugería: “¿Por qué no usaron Google de toda la vida?”.

A pesar del contratiempo, la pareja obtuvo la autorización necesaria y pudo reprogramar su viaje.Días después, finalmente volaron a Puerto Rico y continuaron con sus planes.