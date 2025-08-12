Turistas son drogados y asaltados en una playa de Río de Janeiro

Dos turistas británicos vivieron una pesadilla durante sus vacaciones en Brasil. El pasado 8 de agosto, fueron víctimas de un robo luego de ser drogados en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, por un grupo de mujeres que los acompañaba.

¿Cómo ocurrió el robo?

Según medios locales como O’Globo, al menos tres mujeres acompañaron a los turistas hasta la playa luego de conocerse en un bar del sector de Lapa, en el sur de la ciudad. Allí, cada una les ofreció una caipiriña, bebida típica brasileña que, según los reportes, había sido adulterada con una sustancia aún no identificada.

Tras beber algunos sorbos, los jóvenes perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. Inconscientes, fueron despojados de sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos celulares. Las delincuentes habrían aprovechado el sistema de reconocimiento facial y huellas dactilares para desbloquear los dispositivos y acceder a sus cuentas bancarias, desde donde transfirieron aproximadamente $20.000 dólares.

Las mujeres huyeron del lugar en un taxi, de acuerdo con el testimonio del conductor que las transportó.

¿Qué ocurrió con los turistas?

Testigos que transitaban por la playa alertaron a los servicios de emergencia. Ambos turistas fueron trasladados a un centro médico en Copacabana, donde recibieron atención y lograron recuperarse.

Posteriormente, presentaron una denuncia formal ante las autoridades, detallando que conocieron a las sospechosas esa misma noche en un bar.

“Buenas noches, Cenicienta”: un modo de robo en Brasil

La jefa del Departamento de Atención al Turista (DEAT), Patricia Alemany, confirmó que este tipo de delito ha aumentado en zonas turísticas. Explicó que se trata de una modalidad conocida en Brasil como “Boa Noite, Cinderela” (“Buenas noches, Cenicienta”), en la que se utiliza una droga para adormecer a las víctimas y robarles todo lo posible sin que opongan resistencia.

“Es un delito muy grave. Se les droga, se les roba el celular y luego se hacen transacciones bancarias. Continuaremos con la investigación”, declaró Alemany.