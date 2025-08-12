“Me pegó con guantes de boxeo”: modelo brasileña denuncia brutal agresión de futbolista paraguayo

La modelo brasileña Jannah Nebbeling ha roto el silencio para denunciar a su expareja, el futbolista paraguayo Jorge Báez, por múltiples delitos, entre ellos abuso sexual, tortura, intento de feminicidio, violencia psicológica, física y de género, además de privación de libertad.

Denuncia pública

En un video compartido en sus redes sociales, la joven mostró los moretones y las heridas que habría recibido durante la relación mientras vivían en Paraguay.

Según su testimonio, “esta soy yo, atada a una escalera, torturada y completamente aislada del mundo”.

Nebbeling relató que Báez la ataba con sogas a una escalera, la golpeaba con guantes de boxeo y hasta le mordía las manos. Además, la mantenía aislada de sus redes sociales y le restringía el contacto con otras personas, especialmente hombres.

¿Cómo logró escapar?

Durante una consulta médica, Jannah le confesó al doctor su intención de denunciar los hechos, pero el profesional la desalentó, advirtiéndole que Báez podría usar su influencia para evitar sanciones judiciales. Ante esta amenaza, la modelo huyó a Brasil, donde abrió un proceso legal contra el futbolista.

Hasta el momento, ninguna autoridad, ni en Paraguay ni en Brasil, ha tomado acciones contundentes contra Báez, lo que llevó a Jannah a exponer públicamente su historia y exigir justicia.

“La violencia contra las mujeres no tiene fronteras. No más machismo opresor”, enfatizó, pidiendo solidaridad para todas las víctimas de violencia de género y feminicidio.