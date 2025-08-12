Fallece Liz Lin Ruoyu, influencer asiática a los 36 años; ¿qué provocó su deceso?

La pérdida ha sumido en tristeza a los admiradores y familiares de Liz Lin Ruoyu debido a su inesperado fallecimiento, que conmovió a aquellos que seguían su labor en redes sociales. El esposo de la influencer fue quien comunicó la devastadora noticia, la cual acompañó con un conmovedor mensaje que conmocionó a sus seguidores.

Hace unos días se informó sobre el lamentable deceso de la influencer taiwanesa Liz Lin Ruoyu, quien contaba con apenas 36 años de vida al momento de su fallecimiento. La triste noticia fue verificada mediante su perfil oficial en Instagram, en el cual alcanzaba 144 mil seguidores que expresaron su pesar por la situación.

El comunicado fue realizado por su esposo, quien expresó un mensaje conmovedor sobre las contribuciones de la influencer de belleza y su encanto. “Liz siempre fue una chica rebosante de sonrisas, luz y amor”, escribió en el mensaje. “Aunque Liz nos ha dejado de manera silenciosa, la belleza y el afecto que nos brindó permanecerán con nosotros”.

“En las redes sociales ella parecía una amiga para todos. Procuraba contestar cada mensaje, ya que genuinamente le importaban y apreciaba a las personas que la respaldaban”, comentó. “Siempre tuvo un estilo singular y cautivador, capaz de emplear su perspectiva y creatividad para añadir belleza e inspiración al mundo”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Liz Lin Ruoyu?

Aunque el esposo de Liz Lin Ruoyu afirmó en su mensaje que la creadora de contenido partió de forma “silenciosa”, no compartió las causas específicas de su fallecimiento, por lo que actualmente no se conocen las razones de su inesperada partida. Sin embargo, Liz será recordada por sus videos en redes sociales y el afecto que sentía hacia sus seguidores.

La repercusión de la noticia fue tan grande que su nombre se volvió tendencia en las redes sociales. Así como sus seguidores, sus compañeros del ámbito digital aprovecharon la oportunidad para darle un último adiós a Liz Lin Ruoyu a través de mensajes emotivos y condolencias dirigidas a sus familiares más allegados.

Liz Lin Ruoyu comenzó su trayectoria en las plataformas sociales en 2012. Su popularidad y la cantidad de sus seguidores crecieron de tal manera que logró el estatus de influencer.