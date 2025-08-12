¿Cuándo cae el siguiente feriado nacional de Ecuador 2025?

Tras la conmemoración del Primer Grito de Independencia, el pasado 10 de agosto, los ecuatorianos ya ponen la mira en el próximo feriado nacional.

Según el calendario del Ministerio de Turismo, Ecuador tiene aún cuatro feriados nacionales por celebrarse.

¿Cuándo cae el próximo feriado nacional 2025?

El calendario marca los siguientes días libres a escala nacional:

Independencia de Guayaquil –9 de octubre. El día libre será el viernes 10 de octubre.

–9 de octubre. Día de los Difuntos – Martes 4 de noviembre (traslado del 2 de noviembre).

– Martes 4 de noviembre (traslado del 2 de noviembre). Independencia de Cuenca – Lunes 3 de noviembre (unificado con el feriado de Difuntos).

– Lunes 3 de noviembre (unificado con el feriado de Difuntos). Navidad – Jueves 25 de diciembre.

En el caso de Quito, la capital tendrá un feriado adicional por la Fundación de la ciudad, el 6 de diciembre, que este 2025 caerá sábado, por lo que pasa al viernes 5.

Ley de Feriados: cómo se trasladan los días libres

La Ley de Feriados en Ecuador establece que si un día de asueto cae miércoles, jueves o sábado, se traslada al viernes. Si coincide con martes o domingo, el descanso pasa al lunes.

Sin embargo, hay excepciones: por ejemplo, la Navidad y el Año Nuevo no se pueden mover de su fecha original.