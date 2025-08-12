Bebé de 8 meses fallece tras quedar sola con su hermano de 5 años; la madre estaba de fiesta

La muerte de Valentina, una niña de ocho meses, ha conmocionado a Brasil y expuesto las precarias condiciones en las que vivían ella y su hermano de cinco años.

La madre, Vanusa Moura, de 23 años, fue arrestada por abandono infantil con resultado de muerte.

Condiciones insalubres en la vivienda

El jefe de policía Alexandre Netto Cardoso, de la Comisaría 34 de Bangu, describió el hogar como “insalubre, sucio y sin alimentos”.

Según su testimonio, no se encontraron provisiones para los niños, y la casa presentaba ropa rota, suciedad y un estado general deplorable.

La Policía Civil investiga si la bebé murió por asfixia tras atragantarse con su biberón mientras estaba bajo el cuidado exclusivo de su hermano mayor.

Una noche de abandono

La madrugada del domingo, Vanusa salió de casa para asistir a un baile de funk en Realengo. Antes de irse, habría dejado comida preparada e indicado al menor de cinco años que alimentara a su hermana si lloraba. La mujer regresó sobre las 8:30 a.m., después de más de seis horas de ausencia, y encontró a Valentina sin signos vitales.

Pese a intentar reanimarla, la niña llegó sin vida a la Unidad de Urgencias Magalhães Bastos, donde se notificó a la policía.

Vecinos y familiares ya estaban preocupados

Testimonios de vecinos indican que escucharon a la bebé llorar durante toda la noche. Aseguran que no era la primera vez que la madre dejaba solos a los niños. El padre, que no vive con ellos, ya había reprendido a Vanuza, aunque desconocía que la situación llegaría a un desenlace fatal.

Investigación y medidas de protección

Las autoridades acusan a Vanusa de abandono de incapaz con resultado de muerte, delito que en Brasil contempla una pena agravada.

El menor de cinco años fue puesto bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil.

La operación policial fue ejecutada por la Policía Militar y la Comisaría 34 de Bangu, quienes continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia.