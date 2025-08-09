VIDEO: Maluma sufre un robo durante concierto en México

Durante uno de sus conciertos en México, Maluma fue sorprendido por un fanático que le quitó la gorra en plena entrada al escenario. El cantante caminaba entre el público mientras saludaba a los asistentes, cuando alguien entre la multitud alcanzó a quitarle el accesorio sin que él pudiera evitarlo.
Reacción inesperada de Maluma
Lejos de molestarse, el artista colombiano se tomó la situación con humor, soltando una risa tras notar que su gorra ya no estaba. Continuó su camino hacia la tarima acompañado por su equipo de seguridad, hasta que otro fan le ofreció una nueva gorra, que Maluma aceptó sin dudar.
El hecho provocó una oleada de comentarios en TikTok, X e Instagram. Muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que Maluma es víctima de un robo durante sus presentaciones. Algunos incluso mencionaron un episodio similar ocurrido en 2012, cuando le sustrajeron un arete en medio de una multitud.