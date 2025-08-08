¿WWE ya no estará disponible en Netflix para Ecuador?

El panorama de la WWE ha dado un giro estratégico en 2025: aunque la empresa de entretenimiento deportivo ha firmado un acuerdo con ESPN para transmitir sus eventos en Estados Unidos, en Latinoamérica se mantendrá la alianza exclusiva con Netflix.

Esto significa que los fans de la lucha libre en países como México, Colombia, Ecuador, Argentina y más , seguirán disfrutando de Monday Night Raw, SmackDown y Premium Live Events directamente en la plataforma de streaming líder a nivel global.

Netflix aseguró la exclusividad de WWE en América Latina desde inicios de 2025, en un contrato que ha generado gran impacto en la industria. Mientras tanto, ESPN recuperó los derechos televisivos en EE.UU., con lo cual RAW y otros eventos regresarán al entorno deportivo tradicional estadounidense a partir de 2026.

¿Cómo ver WWE en Latinoamérica por Netflix?

Los usuarios en Latinoamérica pueden acceder al contenido de WWE sin costos adicionales si ya cuentan con una suscripción activa. Es decir, WWE está incluido dentro del paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene los siguientes valores

Básico: USD 4,99 al mes sin IVA. Si le sumas el 15% te da USD 5.74.

USD 4,99 al mes sin IVA. Si le sumas el 15% te da USD 5.74. Estándar: USD 7,99 al mes sin IVA (posibilidad de agregar cupos de miembro extra* por USD 2,99 cada uno, al mes). Al sumar el 15% arroja USD 9.19

USD 7,99 al mes sin IVA (posibilidad de agregar cupos de miembro extra* por USD 2,99 cada uno, al mes). Al sumar el 15% arroja USD 9.19 Premium: USD 10,99 al mes sin IVA (posibilidad de agregar cupos de miembro extra* por USD 2,99 cada uno, al mes). Sumado al 15% da USD 12,63.

En todos los planes sin anuncios podrás disfrutar de los eventos en vivo y on demand. La plataforma también ha comenzado a ofrecer subtítulos y doblaje en español latino, mejorando así la experiencia del espectador regional.

¿Qué cambia con el acuerdo entre WWE y ESPN?

El acuerdo entre WWE y ESPN es exclusivo para el mercado estadounidense, lo que implica que ESPN será la nueva casa de Monday Night Raw y posiblemente otros eventos semanales en 2026. Sin embargo, este contrato no afecta a los suscriptores de Netflix en Latinoamérica, quienes seguirán teniendo acceso garantizado a todos los contenidos.