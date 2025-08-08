VIDEO: mujer descubre a su esposo con su amante y decide pelear con ella en un centro comercial.

Un centro comercial en la capital del Atlántico, Colombia, fue escenario de una confrontación física que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El hecho, registrado en video el pasado 7 de agosto, habría sido provocado por un presunto caso de infidelidad.

La grabación, compartida por la cuenta @ColombiaOscura y que supera las 74.000 reproducciones, muestra el momento en que una mujer enfrenta a otra, señalada como la supuesta amante de su esposo. La discusión escaló hasta llegar a los golpes, generando conmoción entre las personas que presenciaron la escena.

Intervención de una menor de edad

En el video se observa la participación de una menor, presuntamente hija de la mujer que reclamaba la infidelidad. La niña interviene sujetando el cabello de la señalada amante, lo que generó críticas en redes sociales por la exposición y el ejemplo dado a la menor.

Un hombre, vestido con camiseta verde claro, intenta separar a las involucradas, pero no logra frenar la pelea.

Debate en redes sociales

La viralidad del video ha generado opiniones divididas. Algunos usuarios reprochan que la confrontación se dirigiera únicamente contra la tercera persona y no contra la pareja, mientras que otros cuestionan la violencia y la participación de la menor.

Hasta el momento, ni la administración del centro comercial ni las autoridades locales se han pronunciado sobre el incidente o las posibles sanciones.