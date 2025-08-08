Nuevas imágenes de la batalla campal en el Movistar Arena: peleas con armas blancas en concierto de Damas Gratis

Lo que prometía ser una noche de fiesta con cumbia argentina terminó en caos y violencia. El esperado concierto del grupo Damas Gratis, programado para el pasado 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, fue cancelado momentos antes de que iniciara debido a una pelea masiva entre asistentes, muchos de ellos identificados con barras bravas del fútbol colombiano.

Pelea campal y caos en las gradas

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los disturbios comenzaron alrededor de las 9:00 p.m. en la zona de campo y se extendieron rápidamente hacia las graderías.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas utilizando sillas, extintores y objetos contundentes para agredirse entre sí, generando una estampida y pánico entre el público.

Uno de los momentos más tensos quedó registrado cuando un hombre, armado con un extintor, persiguió a varios asistentes, mientras otro individuo presuntamente sacaba un arma blanca.

Los espectadores reaccionaron lanzando objetos para detenerlo, lo que incrementó el desorden.

Intentos de ingreso forzado y víctimas

Fuera del recinto, la situación no fue mejor. Grupos de personas intentaron tumbar las puertas del Movistar Arena para ingresar sin entrada, empeorando el escenario. La intervención de unidades especializadas de la Policía fue necesaria para restablecer el orden.

Lamentablemente, los enfrentamientos dejaron cinco heridos por arma blanca y una persona fallecida a las afueras del centro de eventos.

Llamado a la responsabilidad

Este hecho ha generado un llamado urgente a las autoridades, organizadores y fanáticos para reflexionar sobre la violencia en eventos masivos. Desde la organización del evento aún no se ha confirmado una nueva fecha ni políticas de reembolso.