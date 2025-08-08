Jandino estrena “Una como tú”, su nuevo himno a la cumbia romántica

El talentoso cantante y compositor Jandino regresa para conquistar los corazones de su público. Este 8 de agosto, el artista estrena su nueva canción, “Una Como Tú”, una vibrante fusión de cumbia y salsa con su distintivo estilo urbano. El tema, cargado de emoción, promete convertirse en el nuevo himno para aquellos que han encontrado el amor de la forma más inesperada.

Una historia real, de Tinder a la música

“Una Como Tú” no es solo una canción; es un relato personal de Jandino. Inspirada en una experiencia de la vida real, el artista confiesa que la letra nació en una etapa en la que pensaba que el amor ya no estaba en su camino. Sin embargo, en medio de la vorágine de citas en Tinder, apareció una mujer especial que le devolvió la fe, inspirando una composición honesta y llena de esperanza.

Jandino, que por ahora está enfocado en su trabajo en Miami y en el desarrollo de su carrera, no ha dado más detalles sobre esta relación. Sin embargo, no pierde la esperanza de compartir más tiempo con ella cuando sus compromisos profesionales se lo permitan.

Un videoclip que cruza fronteras

Para complementar la narrativa de la canción, el video oficial de “Una Como Tú” presenta un cautivador contraste visual. Fue grabado en locaciones icónicas, incluyendo la Terminal Terrestre de Guayaquil y sitios emblemáticos de Madrid, uniendo la esencia latina del artista con un toque internacional.

El videoclip, además, cuenta con la participación especial de los actores Juan José Jaramillo y Julissa Jiménez, quienes dan vida a una emotiva historia de reencuentro familiar, aportando una capa adicional de sentimiento a la producción.

Un ascenso imparable en la escena musical

El lanzamiento de “Una Como Tú” llega en un momento de gran crecimiento para Jandino. Recientemente, el artista ha abierto conciertos de grandes figuras como Beéle y el grupo Aventura en Ecuador. Sus plataformas digitales y redes sociales reflejan este ascenso, consolidándolo como una de las voces más frescas en el género de la cumbia urbana.

A partir de este 8 de agosto, “Una Como Tú” ya está disponible en todas las plataformas digitales, invitando a los fans a sumergirse en esta cumbia romántica con esencia de salsa.

