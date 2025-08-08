Captan a un fantasma en un autolavado de carros, el rostro es espeluznante

Captan supuesto fantasma en autolavado de Japón: su rostro en el asiento trasero aterra a miles.

Un video captado en Japón ha encendido las alarmas entre amantes del misterio y lo paranormal. Las imágenes muestran lo que aparenta ser un procedimiento común en un autolavado automático, hasta que una sombra similar a una figura humana aparece súbitamente en el asiento trasero del vehículo.

El material fue difundido por medios locales y viralizado por El Heraldo de México, causando revuelo en redes sociales por la inquietante presencia que muchos describen como un “fantasma con mirada perturbadora”.

Según reportes, el hecho fue registrado por las cámaras del propio autolavado, y el conductor asegura haber estado solo al momento del suceso.

¿Qué se ve exactamente en el video del supuesto fantasma?

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa el coche entrando al túnel del autolavado. Mientras las brochas limpian el exterior, una figura translúcida aparece en la parte trasera, justo detrás del asiento del conductor. La cara parece pálida y sus ojos parecen enfocados hacia la cámara interior.

Aunque algunos usuarios afirman que podría tratarse de un reflejo o incluso un efecto editado, otros aseguran que la presencia es demasiado clara como para ser un error técnico o una ilusión óptica.

¿Qué han dicho medios y expertos sobre este tipo de fenómenos?

Este no es el primer caso de “manifestaciones” registradas en lugares cerrados y tecnológicos, como ascensores o estacionamientos. Especialistas en fenómenos paranormales señalan que estos entornos pueden amplificar efectos visuales, pero también que algunos entes pueden manifestarse en momentos de energía estática o estrés electromagnético.

Mientras tanto, el video sigue acumulando visualizaciones, dividiendo opiniones entre escépticos y creyentes.