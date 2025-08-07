Viuda de Ozzy Osbourne revela las últimas palabras del cantante

Sharon Osbourne reveló que, tras su concierto final con Black Sabbath el 5 de julio, Ozzy sorprendió con palabras cargadas de humildad: “No tenía idea de que a tantas personas les agradaba”, reflexionó tras sentir el cariño de 40 000 fanáticos. Esa frase, más humana que cualquier gran producción escénica , se convirtió en su verdadero adiós emotivo, 17 días antes de fallecer rodeado de su familia.

¿Qué dijo Ozzy en su despedida?

Al terminar su última presentación en Birmingham, Ozzy tomó el micrófono para expresar su gratitud:

“It’s so good to be on this fing stage... You have no idea. I fing love you all... You are the best, each and every one of you.”Fue después de esa escena cuando, confesó a Sharon: “I had no idea that so many people liked me.”

Ozzy Osbourne. (Photo by Mick Hutson/Redferns) (Mick Hutson/Redferns)

¿Qué significado tuvieron esas palabras para su familia?

Sharon calificó esa frase como “rompedora”, un momento que encapsuló la esencia de Ozzy: agradecido y sorprendido por el amor masivo que generó. Esa confesión quedó como un testimonio de su humildad y conexión auténtica con el público, sellando una despedida inolvidable.

¿Qué ocurrió tras su adiós final?

Ozzy falleció el 22 de julio a los 76 años en su hogar en Buckinghamshire, rodeado de su familia, cumpliendo su último deseo de estar entre los suyos. La causa fue un infarto agudo acompañado de enfermedades subyacentes como Parkinson y enfermedad arterial coronaria. Miles lo despidieron en Birmingham antes de un funeral privado en Welders House.