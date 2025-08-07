“Valoro hasta respirar”: el duro testimonio de María Becerra tras perder a su bebé

En un relato desgarrador, la cantante argentina María Becerra abrió su corazón en el podcast Perros de la Calle, donde compartió detalles del momento más duro de su vida: la pérdida de su bebé tras un embarazo ectópico.

María Becerra Agradece a J Rei por su crucial apoyo tras grave cuadro (Captura de pantalla)

Aquel episodio, ocurrido en abril de 2025, la llevó a una intervención de emergencia por una hemorragia interna, según había revelado en sus redes.

“Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente”, confesó con la voz entrecortada.

María Becerra María Becerra (Captura de pantalla)

La artista relató cómo, al salir de ese trance médico, su percepción sobre la vida cambió radicalmente. “Todo lo empecé a ver distinto. Me empecé a tomar con más calma la vida en general”, dijo.

“No lo hice como debería”: el dolor de una maternidad truncada

En la entrevista, María también reflexionó sobre el proceso emocional tras la pérdida. Reconoció que, en ese momento, deseaba ser madre junto a su pareja, el artista J.Rei, pero no pudo vivirlo con la tranquilidad que hubiese querido.

“Siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho. Creo que debería haber estado tranquila en mi casa”, expresó con sinceridad.

“Respirar sola, ir al baño… lo valoré todo”

La intérprete de Automático se mostró profundamente conmovida al recordar los días posteriores a la operación.

María Becerra confirmó su aborto hace semanas atrás | Atravesó un embarazo ectópico (@mariabecerra/Instagram)

Reveló que pequeñas acciones cotidianas, como respirar sin asistencia o caminar al baño, se convirtieron en gestos inmensamente valiosos para ella.

“Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... Algo tan básico”, reflexionó.