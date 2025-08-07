Lo que reveló un sicario que fue entrevistado por Carlos Scavone en su podcast

El actor ecuatoriano Carlos Scavone, conocido por su trayectoria en la televisión, ha dado un giro radical a su carrera al lanzar el pódcast “D’Mente Abierta”, un espacio donde explora testimonios reales, impactantes y profundamente humanos.

PUBLICIDAD

La estremecedora confesión de un sicario

En el tercer episodio del programa, Scavone entrevista a un sicario ecuatoriano, cuya identidad fue resguardada por seguridad. El invitado narró su historia con una frialdad que heló a la audiencia: cometió su primer asesinato a los 17 años, luego de una infancia en un barrio violento del sur de Guayaquil.

Según el testimonio, muchos jóvenes terminan en el crimen por presión del entorno. Las bandas criminales los captan desde la adolescencia, comenzando con pequeños favores hasta convertirlos en ejecutores. Muchos de ellos, relató, son devotos de la Santa Muerte, figura que veneran para “protegerse”.

¿Cuánto cuesta asesinar a un famoso?

Una de las declaraciones más escalofriantes fue cuando Scavone preguntó cuánto cuesta la vida de una figura pública. El sicario respondió sin titubeos: “Una orden es una orden”, y afirmó que el precio puede alcanzar miles de dólares, dependiendo del objetivo.

Un podcast que no busca morbo, sino conciencia

Scavone fue claro: su intención no es glorificar el crimen, sino dar voz a realidades ocultas. “No educo, pero muestro. Lo que se escucha es real”, señaló. Ya ha grabado siete episodios con otros perfiles como una trabajadora sexual, un sacerdote exorcista, y un exconvicto.

Scavone: de Combate a la crítica social

Tras abandonar la televisión, Carlos ha sido transparente sobre sus batallas personales contra la ansiedad y la depresión, y ahora apuesta por un contenido que genere reflexión y empatía. En “D’Mente Abierta”, se ha convertido en un canal entre las historias y la conciencia colectiva.