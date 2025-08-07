Filtraron video íntimo de Wendy Guevara y lo enviaron a su mamá: así fue su reacción

Wendy Guevara vivió un momento angustiante tras la filtración de un video íntimo, luego de que su cuenta de Instagram fuera hackeada.

PUBLICIDAD

La ganadora de La Casa de los Famosos explicó que fue víctima de un asalto junto a unas amigas, durante el cual los atacantes accedieron a su celular y redes sociales.

Wendy Guevara tiene más de siete millones de seguidores en Instagram | (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

El video llegó a su mamá y hermana

Lo que más le impactó no fue solo la filtración, sino que los delincuentes enviaron el video directamente a su familia.

“Le mandaron a mi mamá mi video donde estoy haciendo unas cosas que, ay Dios mío… cosas que todo el mundo hace, pero no quiero que mi mamá lo vea”, dijo entre lágrimas en una entrevista.

La inesperada reacción de sus padres conmovió a todos

Aunque Wendy evitó hablar con su madre por vergüenza, fue su papá quien rompió el silencio con un mensaje que la fortaleció:

[ Filtran video íntimo de Wendy Guevara y su reacción sorprende a todosOpens in new window ]

Wendy Guevara La influencer sigue imparable en su vida personal y profesional. (Instagram (@soywendyguevaraoficial))

“Quiero decirte que te quiero mucho, que eres una persona muy trabajadora. No me importa lo que haya pasado. No voy a ver el video. Todos tenemos relaciones. Tú sigue tu trabajo y sigue tranquila”, fue el mensaje que Wendy compartió con su audiencia.

También recibió amenazas

Wendy reveló que otros amigos fueron amenazados con imágenes comprometedoras.

Uno de ellos recibió fotos donde aparecía con ella. A pesar del impacto emocional, la influencer decidió contar su experiencia para crear conciencia sobre las consecuencias de este tipo de delitos digitales.