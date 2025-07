¿Oasis a favor de la infidelidad? Su duro anuncio en pleno concierto

Durante su concierto en Manchester, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, lanzó una clara advertencia: no habrá kiss cam , ni cámaras indiscretas que expongan a parejas en pantalla.

En medio de la gira mundial Live ’25, Gallagher se refirió al escándalo que involucró a Coldplay y una pareja mostrada en pantalla gigante, enfatizando que “no es asunto suyo con quién vengas o con quién te relaciones” y que Oasis no introduce ese tipo de espectáculo.

¿Por qué Oasis prohíbe el uso de kiss cam en sus conciertos y qué dicen sobre la vida privada de sus fans?

En su show, Liam se dirigió al público: “¿Hay alguna pareja por aquí? No se preocupen, no tenemos esa mierda de cámara al estilo Coldplay. No nos importa con quién estés, no es nuestro puto negocio” antes de entonar clásicas como Slide Away.

Al criticar el concepto de kiss cam como “snidey camera shit”, Gallagher dejó claro que Oasis no exhibe la vida privada de su audiencia.

Reacciones y contraste con Coldplay

El pronunciamiento cobra fuerza después del viral episodio en un concierto de Coldplay en Boston, cuando la kiss cam captó al CEO de Astronomer, Andy Byron, y a Kristin Cabot, en una situación comprometida que desencadenó un escándalo público y laboral. Oasis, al contrario, se posiciona como una banda que deja fuera de su espectáculo cualquier elemento que pueda incomodar al público.