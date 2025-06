50 Cent interpretará a Balrog en la nueva película de Street Fighter

Curtis “50 Cent” Jackson ha sido confirmado como el actor que dará vida a Balrog en la próxima adaptación cinematográfica de Street Fighter, una de las franquicias de videojuegos de lucha más emblemáticas de la historia. El largometraje está siendo producido por Legendary Pictures y se estrenará en 2026.

PUBLICIDAD

Un boxeador icónico del universo Street Fighter

Balrog, el personaje que interpretará 50 Cent, es un exboxeador profesional que fue expulsado del circuito por su violencia excesiva. Dentro del universo de Street Fighter, forma parte de la organización criminal Shadaloo, liderada por M. Bison. Se trata de un personaje fuerte, agresivo y de pocos diálogos, ideal para un actor de presencia física imponente como Jackson.

50 Cent se suma a un elenco repleto de estrellas

El filme será dirigido por Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en Bad Trip. Junto a 50 Cent, ya están confirmados otros nombres como:

Jason Momoa como Blanka

Andrew Koji como Ryu

Noah Centineo como Ken

Callina Liang como Chun-Li

Roman Reigns como Akuma

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Orville Peck como Vega

Un nuevo intento por conquistar la pantalla grande

No es la primera vez que Street Fighter llega al cine. En 1994 se estrenó una adaptación protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que si bien fue un éxito comercial, fue duramente criticada por su guion. En 2009, Street Fighter: The Legend of Chun-Li pasó sin pena ni gloria. Esta nueva producción promete ser una versión más cuidada y fiel al espíritu del videojuego.

Reacciones divididas por el fichaje de 50 Cent

Aunque 50 Cent ha participado en varias películas de acción, su elección como Balrog ha generado opiniones divididas. Algunos fanáticos celebran su físico y su actitud ruda, mientras que otros cuestionan su capacidad actoral para encarnar un personaje de tanta fuerza simbólica.