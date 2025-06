Casa de la Música presenta un maravilloso recital de piano con Nicholas Susi

La Casa de la Música presenta al reconocido pianista estadounidense Nicholas Susi en un recital excepcional, en el que interpretará la Sonata N.o 1 Dramática, Sonata N.o 2 y la Sonata N.o 3 del maestro ecuatoriano Luis Humberto Salgado, una de las figuras más relevantes del repertorio pianístico nacional del siglo XX.

PUBLICIDAD

Descrito por The WholeNote como “un músico innovador y un pensador progresista con un talento excepcional para el teclado”, el maestro Susi ha desarrollado una carrera internacional multifacética como solista, académico e investigador. Su enfoque interpretativo combina una técnica impecable, una sensibilidad expresiva profunda y una perspectiva interdisciplinaria que enriquece cada una de sus presentaciones.

Antes del recital, se ofrecerá una charla preconcierto a las 18h00, en la que Nicholas Susi analizará las tres sonatas de Salgado desde una mirada artística y académica, permitiendo al público conectar con la obra desde su contexto histórico y estético.

Sobre Nicholas Susi

Desde temprana edad, Nicholas Susi encontró en la música clásica una fuerza transformadora. En su adolescencia descubrió a Franz Liszt, cuya obra ha marcado profundamente su trayectoria. Ha interpretado los conciertos de Liszt junto a importantes orquestas como la Filarmónica de Greater Kansas City y la Orquesta Sinfónica de Omaha, y fue semifinalista en el Concurso Internacional de Piano Franz Liszt (Utrecht, 2014), representando a EE. UU.

Su carrera discográfica incluye el álbum Scarlatti Now, aclamado por la crítica y destacado en la lista Critics’ Choice de la American Record Guide. Fue galardonado con el American Prize en 2018 y ha ofrecido recitales en Europa, incluyendo conciertos para la Princesa von Hohenzollern en Alemania.

Actualmente, es Profesor Adjunto de Piano en la Universidad de Carolina del Sur, Presidente de la American Matthay Association y Director Asociado del Southeastern Piano Festival.

Este recital representa una oportunidad única para disfrutar de la música ecuatoriana de alto nivel interpretada por un artista internacional, en el entorno íntimo y acústicamente privilegiado de la Sala de Recitales de la Casa de la Música.

El público puede adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.ec. En esta ocasión, la entrada tiene una adhesión de $10.