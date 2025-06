¡Prepárense, fanáticos de la cultura pop! La Comic Con regresa este 13, 14 y 15 de junio a Guayaquil

La Comic Con Ecuador 2025 está a la vuelta de la esquina, y este año viene con más sorpresas y emoción que nunca.

PUBLICIDAD

Tradicionalmente celebrada en agosto, este año la convención se traslada a junio, específicamente los días 13, 14 y 15, en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Angie González, vocera de la Comic Con, comentó a Metro Ecuador que este evento es la fiesta más grande de la cultura popular en Ecuador, reuniendo a fanáticos del cómic, anime y cultura pop de todas las edades.

En sus propias palabras, “Comic Con Ecuador es la fiesta más grande que existe de la cultura popular, es el evento más importante que tiene el país, reúne a fanáticos del cómic del anime de la cultura pop y la verdad es que es para grandes, para chicos, para todo el mundo”.

¿Qué pueden esperar?

Invitados estelares:

Humberto Vélez: El legendario actor de doblaje mexicano, conocido por ser la voz de Homero Simpson en la versión latinoamericana de Los Simpson, además de otros personajes icónicos como Winnie the Pooh y Lord Farquaad.

Pepe Toño Macías: Otro grande del doblaje, también mexicano, famoso por dar voz a personajes como El Guasón (Heath Ledger), Deadpool, Capitán América, y Leonardo DiCaprio en Titanic.

PUBLICIDAD

Actores de One Piece y How I Met Your Mother:

Taz Skylar: Interpreta a Sanji en la serie One Piece de Netflix. Skylar también ha participado en películas como Villain y Boiling Point.

Steven John Ward: Da vida a Dracule Mihawk en One Piece. Ward es un actor sudafricano que ha aparecido en series como Queen Sono y películas como Triggered.

Josh Radnor: Conocido mundialmente por su papel de Ted Mosby en la serie How I Met Your Mother. Radnor también ha dirigido y escrito películas como Happythankyoumoreplease y Amor y Letras.

Aria Gamer:

Este año, la Comic Con se expande. El salón C estará dedicado exclusivamente al Aria Gamer, con torneos, estaciones de juego y una atracción masiva de Donkey Kong. Además, el artista Lee se traslada al segundo piso, doble diversión geek.

Agenda variada

El escenario principal ofrecerá actividades diarias como entrevistas con artistas, concursos de cosplay, música en vivo y un concurso de Deadpool. Los artistas estarán presentes los tres días, aunque sus presentaciones en el escenario pueden variar.

Entradas y fotos/autógrafos:

Las entradas están disponibles en TicketShow. Para fotos y autógrafos con tus artistas favoritos, se recomienda comprarlos con anticipación a través de TicketShow, donde podrás consultar los horarios específicos.

También habrá boletería disponible en el evento, pero comprar con anticipación te asegura no perderte nada.

Como señala Angie González, “es una experiencia que yo te la puedo contar pero hasta que no la vives, créeme que no me vas a creer, así que todos invitadis a la Comic Con Ecuador”.

¡No se pierdan la fiesta de la cultura pop más grande de Ecuador!