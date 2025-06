Comic Con Ecuador, lo qué pasaría con el evento geek en la próxima década

¡Ay caramba! Bueno, eso lo dice Bart… ¡pero esta vez lo digo yo porque Comic Con Ecuador 2035 está que explota como mi presión arterial cuando veo una caja de donas voladoras! ¡Woo-hoo!

Desde su creación en 2016, este evento pasó de ser una simple reunión de geeks tímidos con máscaras caseras, a convertirse en una de las MEGACONVENCIONES más poderosas de América Latina. Y este año, señoras y señores, frikis y frikis mayores, la cosa se va al siguiente nivel.

Videojuegos

¡Los videojuegos, Marge! ¡LOS VIDEOJUEGOS! Este año hay más de 20 áreas interactivas dedicadas a lo mejor del gaming mundial, desde simuladores ultra inmersivos, torneos intergalácticos, hasta un campeonato de realidad aumentada donde pierdes si no comes suficientes pixeles.

¿Y adivinen quién viene? ¡Shigeru Miyamoto en holograma! ¡Y Kratos te grita si no te cepillas los dientes!

Y si lo tuyo es dibujar, como Lisa cuando se enoja, ¡prepárate para alucinar! Artistas gráficos de más de 10 países compartirán sus secretos oscuros (y coloridos) en paneles, workshops y firmas digitales. ¡Un tipo dibujó a Moe como Sailor Moon y se volvió millonario!

Duración del evento

Tres días, sí, ¡TRES! Días llenos de cosplay, pasarelas, performance y concursos de caracterización que harían llorar al mismísimo Stan Lee… si no estuviera descansando en el Valhalla de los cómics. ¡Y los escenarios! Cada zona temática parece salida de una película de Marvel, de Star Wars o de esa serie que Bart no me deja ver.

¡Y los invitados especiales! Actores, creadores de cómics, desarrolladores de juegos... ¡Incluso hay rumores de que viene un cyborg que se parece a Matt Groening!

Así que ya lo saben, Comic Con Ecuador 2035 no es solo un evento, ¡es una galaxia paralela llena de creatividad, pasión y gente con capas! Y si me ven por ahí, ¡denme una dona edición limitada con temática de Pikachu!