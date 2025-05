¿Por qué esta escena de The Last of Us II fue eliminada del juego?

¡LAS PRIMERAS CRÍTICAS DE THE LAST OF US TEMPORADA 2 YA ESTÁN AQUÍ!

La segunda entrega de la serie de HBO, The Last of Us, ha sorprendido a la audiencia al revivir una escena que fue eliminada del videojuego original. En el episodio final, la historia da un giro inesperado al introducir un momento emocionalmente complejo protagonizado por Ellie y Mel, dos personajes con un vínculo marcado por la violencia y la culpa.

PUBLICIDAD

La escena, que fue concebida pero descartada en la fase de desarrollo de The Last of Us Part II, muestra a Mel, embarazada, suplicándole a Ellie que salve a su hijo practicándole una cesárea antes de morir. Ellie, en shock, es incapaz de actuar, lo que refuerza su conflicto interno y su trauma emocional. Esta versión contrasta con el videojuego, donde Ellie mata a Mel sin saber de su embarazo.

¿Por qué fue eliminada del videojuego?

Esta escena fue eliminada porque, en el contexto del videojuego, alteraba el ritmo narrativo y añadía una complejidad ética difícil de abordar desde la jugabilidad. Sin embargo, la serie se vale del lenguaje audiovisual para profundizar en las emociones de los personajes, aprovechando los silencios, las miradas y los matices de la actuación.

Una adaptación que apuesta por el drama psicológico

Según declaraciones de Neil Druckmann y Craig Mazin, creadores de la serie, el objetivo de recuperar esta escena fue explorar a fondo “las consecuencias de la violencia”, un eje temático central tanto en el juego como en la serie. Al darle un nuevo enfoque, se logra una mayor conexión emocional con el espectador y se revaloriza la figura de Ellie como una protagonista marcada por la culpa, la pérdida y la contradicción moral.

Un nuevo canon para los fanáticos

Este cambio ha sido bien recibido por gran parte de la crítica especializada, que aplaude la valentía de adaptar contenido inédito que enriquece la narrativa.