Casa De La Música presenta a la virtuosa violinista Aisha Syed

La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan en concierto a la talentosa violinista dominicana Aisha Syed Castro, aclamada en escenarios internacionales por su virtuosismo y sensibilidad interpretativa, bajo la batuta del maestro Davit Harutyunyan.

El programa preparado para esta ocasión incluye el Concierto para violín en re mayor, Op. 77 de Johannes Brahms, además se interpretará la Obertura Coriolano Op. 62 de Beethoven y la Sinfonía N.° 25 en Sol menor KV. 183 de Mozart.

Las entradas ya están disponibles en la plataforma de venta en línea boletos.casadelamusica.ec. El valor de la entrada es de $20. Aplica descuento para personas de la tercera edad, menores de edad y personas con discapacidad.

¿Quién es Aisha Syed?

Aisha Syed debutó a los once años con la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch; éste entre otros sucesos exitosos la prepararon para convertirse en la primera latinoamericana en ser aceptada en la escuela de niños prodigio Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra. Desde ese entonces forjó su carrera como solista, presentándose en diferentes festivales y en los escenarios más importantes del mundo, entre ellos el Carnegie Hall en Nueva York, el

Concertgebouw en Amsterdam, el Palacio de Luxemburgo en París, el Centro Kirchner en Buenos Aires, el Wigmore Hall en Londres, el Yehudi Menuhin Forum en Berna, el Teatro Nacional de República Dominicana, entre otros.

Aisha Syed es graduada con honores del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or perteneciente a la realeza británica. También recibió beca completa en el Guildhall School of Music and Drama.

Fue colocada por la BBC Radio 3 de Londres en la prestigiosa lista de música clásica denominada “Interpretaciones Milagrosas”. Además, ha sido merecedora de varios premios a nivel mundial entre ellos el Henry Wood Trust Award en Londres, el Latin Pride National Awards en Boston, Massachussetts, Premios Cassandra en el 2009 y Premios Soberanos en los años 2013, 2014, 2015 y 2017 como “Artista Clásica Destacada en el Extranjero en República Dominicana”, entre otros.

Además de su carrera artística, es embajadora cultural de su país y ha recibido múltiples reconocimientos por su contribución al arte y la cultura.