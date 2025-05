The Last of Us 3 se enfocará en Abby: HBO confirma nueva temporada con un giro narrativo impactante

Con el final de la segunda temporada, HBO ha confirmado oficialmente que la tercera temporada de The Last of Us. Uno de los mayores puntos de interés es el personaje de Abby Anderson, una de las figuras más controvertidas y complejas del universo del videojuego, quien será la protagonista central de esta nueva entrega.

La decisión de centrar la historia en su perspectiva marca un giro narrativo profundo que permitirá expandir los conflictos morales y emocionales que ayudaron a definir la temporada anterior.

La historia desde la perspectiva de Abby

Tras el enfrentamiento entre Ellie y Abby mostrado en la segunda temporada, la tercera explorará en profundidad la vida de Abby: desde su pasado como hija del cirujano asesinado por Joel hasta su rol en el grupo rebelde W.L.F.

Además, se desarrollará su relación con Lev, un joven serafita que desafía las normas de su comunidad y con quien Abby establece un vínculo protector y profundamente transformador.

Un relato ambicioso y emocional

La adaptación de The Last of Us Part II no se completará en una sola temporada. Debido a la densidad emocional y la complejidad del arco narrativo, los creadores han confirmado que la historia requerirá al menos dos temporadas más para desarrollarse con fidelidad y profundidad.

En esta tercera entrega, veremos cómo Abby sobrevive al colapso del W.L.F., su travesía física y emocional a través de territorios hostiles, y cómo su conexión con Lev se convierte en un motivo de redención. Esta narrativa permitirá humanizar al personaje, después de que muchos la percibieran como antagonista por su participación en la muerte de Joel.

¿Qué pasará con Ellie y Joel?

Aunque Abby será el foco principal, Ellie seguirá siendo una figura fundamental. La temporada probablemente mostrará a Ellie en un proceso de introspección y duelo, intentando encontrar sentido tras los eventos traumáticos del final de la segunda parte.

En cuanto a Joel, interpretado por Pedro Pascal, no se ha confirmado su regreso, pero no se ha descartado que podría aparecer en forma de flashbacks o recuerdos, manteniendo su relevancia emocional dentro de la historia.

Fecha de estreno y plataforma

La tercera temporada de The Last of Us fue confirmada por Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se espera que la serie llegue en 2027 a la plataforma Max.

Mientras tanto, los fanáticos pueden revivir las dos primeras temporadas en Max, donde la historia sigue cautivando tanto a quienes conocían el videojuego como a nuevos espectadores que descubren este universo lleno de dilemas humanos.