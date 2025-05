Juan Fernando Velasco cantará en concierto junto a Julio Jaramillo gracias a la IA

Gracias a la inteligencia artificial, el ícono fallecido en 1978 compartirá tablas con Velasco, prometiendo una noche de emociones y tecnología que redefinirá los conciertos en Latinoamérica.

La idea de “Julio Eterno”, el nuevo álbum de dúos de Juan Fernando Velasco con el legendario Jaramillo, nació de una chispa inesperada.

Una disquera colombiana le envió a Velasco un audio con la voz aislada de JJ, extraída con IA. “Pensé que era de una grabación original, un multitrack”, confiesa Velasco en entrevista exclusiva con Diario Metro.

“Después me enteré que no, que con inteligencia artificial se había extraído esta voz”. Fue entonces cuando el músico ecuatoriano se dio cuenta del potencial: “Si se puede hacer esto, imagínense tener la posibilidad de tener la voz de Julio y volver a grabar todo maravillosamente y que suene increíble”.

El impulso decisivo vino de los herederos de Julio, Nancy y Julio Jr., quienes no solo autorizaron el proyecto, sino que lo animaron. “Me dijeron, mira, sí y además creemos que solamente tú podrías hacerlo. Esto no se lo autorizaríamos a nadie más que tú aquí en Ecuador”, recuerda Velasco, sintiendo una seguridad renovada para arrancar.

El camino no ha estado exento de desafíos. Velasco destaca la complejidad de balancear lo tradicional y lo moderno en la producción y los arreglos del álbum. “Que no se quede demasiado en lo tradicional, pero tampoco que sea demasiado moderno”, explica.

Pero el desafío más ambicioso y emocionante se materializará en los escenarios: la recreación visual de Julio Jaramillo. “Lograr que sea un Julio, ese sí creado con inteligencia artificial, que te convenza, que te emocione, que te haga sentir que efectivamente ahí está Julio Jaramillo”, detalla Velasco.

No se trata de un fantasma, sino de un “Julio idílico, jovencito, modificado” que interactuará, hablará y cantará en su voz real. La meta es que el ojo no pueda reconocer que no es Julio, sino que la gente sienta que “lo vio en vivo”, comentó.

La Gira “Julio Eterno” arrancará en septiembre en Ecuador. Las fechas confirmadas son el 4 de septiembre en Guayaquil, el 6 de septiembre en Cuenca y el 13 de septiembre en Quito.

Después, la gira se extenderá con 17 fechas en Estados Unidos en octubre, y conciertos en Colombia y Europa en noviembre. En muchos de estos conciertos, contarán con la presencia de Julio Jaramillo Arroyo, su hijo, en un emotivo homenaje.

Esta experiencia no solo es pionera en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, al ser el primer álbum de colaboración entre un artista fallecido y uno actual con esta tecnología.

Para Juan Fernando, este proyecto no busca “revivir” a Julio, pues “Julio está vivo en su música, Julio es eterno”. Su intención es que estas nuevas versiones lleguen a nuevas generaciones que quizá no conocen a fondo al artista, así como ofrecer una alternativa moderna y de alta calidad sonora para quienes ya lo admiran.

Si bien todas las canciones del álbum son especiales para Velasco, “Cinco Centavitos” se lleva su preferencia. “Resume rápidamente el álbum, porque arranca con esa batería y esos requintos en donde tú sientes la mezcla. Después arranco yo a cantar en donde se entiende que es mi álbum y cuando entra Julio con ese pianito ahí atrás ya nos caemos todos”, describe emocionado.

La invitación está hecha: “Vayan, echen un vistazo al video, oigan el disco y sobre todo no se pierdan la posibilidad de vivir esta experiencia en vivo. Estén atentos a la gira Julio Eterno que viene muy pronto a Ecuador”, finalizó nuestro invitado.

Una oportunidad única para conectar con la leyenda y presenciar cómo la tecnología abre un nuevo capítulo en la historia de la música ecuatoriana.