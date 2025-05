Ana Paula rompe el silencio sobre el día del la muerte de su madre, Ana Buljubasich

Con la voz entrecortada pero con claridad emocional, Ana Paula compartió por primera vez cómo fue el día en que falleció su madre, la reconocida actriz y presentadora Ana Buljubasich.

“Muy difícil”, así inició Ana Paula su relato con el programa “De Casa en Casa” al recordar la mañana del día en que su madre falleció. Ese día, Ana Buljubasich se había levantado con planes de grabar contenido para sus redes sociales. Había saludado a su hija y conversado con su entorno más cercano sobre su agenda.

En medio de esa rutina, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Con su habitual resolución, le pidió a su pareja, Nerio, que la llevara al hospital. “Mi amor, me está dando un preinfarto”, le dijo antes de salir rumbo al centro médico. Durante el trayecto, Ana Buljubasich mantuvo su fe intacta: “Te lo entrego, Dios. Esto es para ti, haz lo que tú creas. Señor, yo confío en ti”.

Mientras tanto, Ana Paula se encontraba fuera de casa. Al recibir la noticia de la emergencia, empezó a orar incesantemente. Poco después, su hermano la llamó para confirmar lo que más temía: su madre había partido. “Gritaba en medio de la calle. Me agarré un pasaje y me vine lo antes que pude”, relató entre lágrimas.

A pesar del dolor, Ana Paula agradece cómo sucedió todo: “Ella no se merecía otra partida”. Sin embargo, también se pregunta: “¿Por qué tan rápido?”.

Recordó con especial cariño sus últimas conversaciones y momentos juntas. Uno de ellos fue durante el último cumpleaños que compartieron. “Cantamos juntas el ‘Feliz cumpleaños’, y esa fue nuestra última conversación”, dijo.

Otra despedida simbólica ocurrió antes de un viaje de Ana Paula a Argentina. En el aeropuerto, su madre le tomó las manos y le dijo: “Mi amor, haz que este dolor de separarnos valga la pena”. En ese momento, Ana Paula pensó que se refería a la distancia temporal. Ahora, entiende que sus palabras tenían un significado más profundo.

Ana Paula también confesó que su madre no podrá verla en su debut en una serie de Netflix, ni estar en momentos importantes como su boda o la maternidad. “Pero no le puedo pedir más, porque ella me enseñó cómo habitar este mundo”, expresó con emoción.

Con su relato, Ana Paula no solo homenajeó la vida de su madre, sino que también mostró la huella imborrable que deja una mujer fuerte, amorosa y visionaria como Ana Buljubasich.